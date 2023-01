北極海象突造訪 英國小鎮取消跨年煙火

2023/01/01 11:16

〔即時新聞/綜合報導〕全世界施放煙火歡慶2023年到來,英國約克郡斯卡伯勒小鎮(Scarborough)因一頭「北極海象」到訪,當局昨決議直接取消跨年煙火,此舉也獲得在地居民大力支持,取得代之是大家蜂擁圍觀看這頭罕見大型又有象牙的動物。

綜合外媒報導,這頭「北極海象」被命名為「雷神」,牠約莫跨年前夕30日突然出現在斯卡伯勒沙灘上,當時呈現慵懶的躺臥姿勢,斯卡伯勒海洋生物水族館在社群寫到,「請不要擔心」,「雷神」看起來很好,只是在經歷了漫長冒險後,牠正在好好休息。

當地野生動物專家也研判,「雷神」只是短暫停留,一旦休息夠了就會繼續往北前進。

斯卡伯勒市議會跨年夜當天表示,由於「雷神」在港口停留,當局聽取英國潛水員海洋生物救援組織的建議,決定取消跨年夜煙花表演,避免巨大聲響、閃亮燈光讓「雷神」痛苦。

市議會領導人史蒂夫(Steve Siddons)表示,「真的很失望不得不取消煙火,但海象必須放在首位。」

當局決議獲民眾認同,51歲的理查德(Richard Coulson) 說,第一次看到海象,整個超大的,看到牠就知道要尊重大自然,「雷神」象牙比他的手臂還長。旅遊船店家老闆斯圖爾(Stuart Ford)說,「真的人生難得見一次,也是斯卡伯勒首見」。

因應大批民眾圍觀「雷神」,當局以在港口處圍起警戒線,避免民眾太近距離影響「雷神」休憩。

