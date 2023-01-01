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    北極海象突造訪 英國小鎮取消跨年煙火

    英國約克郡斯卡伯勒小鎮（Scarborough）近日出現一頭「北極海象」，當局還因此取消跨年煙火。（取自Sea Life Scarborough aquarium臉書粉絲頁）

    英國約克郡斯卡伯勒小鎮（Scarborough）近日出現一頭「北極海象」，當局還因此取消跨年煙火。（取自Sea Life Scarborough aquarium臉書粉絲頁）

    2023/01/01 11:16

    〔即時新聞／綜合報導〕全世界施放煙火歡慶2023年到來，英國約克郡斯卡伯勒小鎮（Scarborough）因一頭「北極海象」到訪，當局昨決議直接取消跨年煙火，此舉也獲得在地居民大力支持，取得代之是大家蜂擁圍觀看這頭罕見大型又有象牙的動物。

    綜合外媒報導，這頭「北極海象」被命名為「雷神」，牠約莫跨年前夕30日突然出現在斯卡伯勒沙灘上，當時呈現慵懶的躺臥姿勢，斯卡伯勒海洋生物水族館在社群寫到，「請不要擔心」，「雷神」看起來很好，只是在經歷了漫長冒險後，牠正在好好休息。

    當地野生動物專家也研判，「雷神」只是短暫停留，一旦休息夠了就會繼續往北前進。

    斯卡伯勒市議會跨年夜當天表示，由於「雷神」在港口停留，當局聽取英國潛水員海洋生物救援組織的建議，決定取消跨年夜煙花表演，避免巨大聲響、閃亮燈光讓「雷神」痛苦。

    市議會領導人史蒂夫（Steve Siddons）表示，「真的很失望不得不取消煙火，但海象必須放在首位。」

    當局決議獲民眾認同，51歲的理查德（Richard Coulson） 說，第一次看到海象，整個超大的，看到牠就知道要尊重大自然，「雷神」象牙比他的手臂還長。旅遊船店家老闆斯圖爾（Stuart Ford）說，「真的人生難得見一次，也是斯卡伯勒首見」。

    因應大批民眾圍觀「雷神」，當局以在港口處圍起警戒線，避免民眾太近距離影響「雷神」休憩。

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