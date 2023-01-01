為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    倫敦跨年煙火秀 無人機頭像悼念女王燈光秀聲援烏克蘭

    倫敦跨年秀特別在漢普敦宮上方打出女王頭像。（美聯社）

    倫敦跨年秀特別在漢普敦宮上方打出女王頭像。（美聯社）

    2023/01/01 10:32

    〔即時新聞／綜合報導〕迎接2023年到來，英國倫敦跨年煙火今年別具巧思，特別在漢普敦宮以無人機演出女王頭像硬幣轉成新英王，以此致敬9月過世女王，也象徵新年新世代來臨。另外，地標倫敦眼也特別以藍、黃燈光秀持續為烏克蘭加油打氣。

    綜合外媒報導，倫敦跨年煙火自前年起因疫情取消，倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）表示，今年是繼疫情以來，人們首次回歸市中心觀看煙火慶祝新年，倫敦也獻上歐洲規模最大、總計長達12分鐘煙火燈光秀。

    重新回歸的倫敦煙火搭配上最新整修完工大笨鐘，還有超過1萬2千發的煙火，跨年秀現場票全售光。跨年秀首先以女王代號「EIIR」升空後，接著施放煙火致敬女王，「EIIR」字樣隨即排列成女王頭像硬幣，最後轉為新英王頭像。

    倫敦眼、漢普敦宮燈光秀也很有看頭，不僅以藍、黃燈光聲援烏克蘭，最後還以彩色燈光歡慶2022年倫敦LGBTQ+同志遊行50週年。

    沙迪克汗推特寫到，倫敦特別向女王致敬，紀念她傳奇的一生，展望2023年，願天佑吾皇，英王一切順利。

    倫敦跨年秀特別在周邊地標以藍黃配色聲援烏克蘭。（美聯社）

    倫敦跨年秀特別在周邊地標以藍黃配色聲援烏克蘭。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄捷運、輕軌跨年運量 逾30.3萬人次
    2023/01/01 09:26

    高雄捷運、輕軌跨年運量 逾30.3萬人次
    台南跨年晚會 FRUITS ZIPPER向放浪兄弟致意
    2023/01/01 08:22

    台南跨年晚會 FRUITS ZIPPER向放浪兄弟致意

    認識注意力不足過動症
    避免出現疫情蔓延 摩洛哥宣布禁止中國旅客入境
    2023/01/01 07:29

    避免出現疫情蔓延 摩洛哥宣布禁止中國旅客入境
    「大哥」妻遭呼巴掌！跨年趴吵翻還打人 怒派小弟包圍社區
    2023/01/01 06:28

    「大哥」妻遭呼巴掌！跨年趴吵翻還打人 怒派小弟包圍社區

    鄰市心最近水岸宅 首選「自慢藏」
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播