倫敦跨年煙火秀 無人機頭像悼念女王燈光秀聲援烏克蘭
〔即時新聞／綜合報導〕迎接2023年到來，英國倫敦跨年煙火今年別具巧思，特別在漢普敦宮以無人機演出女王頭像硬幣轉成新英王，以此致敬9月過世女王，也象徵新年新世代來臨。另外，地標倫敦眼也特別以藍、黃燈光秀持續為烏克蘭加油打氣。
綜合外媒報導，倫敦跨年煙火自前年起因疫情取消，倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）表示，今年是繼疫情以來，人們首次回歸市中心觀看煙火慶祝新年，倫敦也獻上歐洲規模最大、總計長達12分鐘煙火燈光秀。
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重新回歸的倫敦煙火搭配上最新整修完工大笨鐘，還有超過1萬2千發的煙火，跨年秀現場票全售光。跨年秀首先以女王代號「EIIR」升空後，接著施放煙火致敬女王，「EIIR」字樣隨即排列成女王頭像硬幣，最後轉為新英王頭像。
倫敦眼、漢普敦宮燈光秀也很有看頭，不僅以藍、黃燈光聲援烏克蘭，最後還以彩色燈光歡慶2022年倫敦LGBTQ+同志遊行50週年。
沙迪克汗推特寫到，倫敦特別向女王致敬，紀念她傳奇的一生，展望2023年，願天佑吾皇，英王一切順利。
London pays tribute to Her Majesty Queen Elizabeth II. We honour her memory and celebrate her legacy.— Sadiq Khan （@SadiqKhan） January 1, 2023
As we look ahead to 2023, we wish King Charles every success. God Save The King. #londonfireworks ???? pic.twitter.com/7hejX3lnN7