倫敦跨年煙火秀 無人機頭像悼念女王燈光秀聲援烏克蘭

2023/01/01 10:32

〔即時新聞/綜合報導〕迎接2023年到來,英國倫敦跨年煙火今年別具巧思,特別在漢普敦宮以無人機演出女王頭像硬幣轉成新英王,以此致敬9月過世女王,也象徵新年新世代來臨。另外,地標倫敦眼也特別以藍、黃燈光秀持續為烏克蘭加油打氣。

綜合外媒報導,倫敦跨年煙火自前年起因疫情取消,倫敦市長沙迪克汗(Sadiq Khan)表示,今年是繼疫情以來,人們首次回歸市中心觀看煙火慶祝新年,倫敦也獻上歐洲規模最大、總計長達12分鐘煙火燈光秀。

請繼續往下閱讀...

重新回歸的倫敦煙火搭配上最新整修完工大笨鐘,還有超過1萬2千發的煙火,跨年秀現場票全售光。跨年秀首先以女王代號「EIIR」升空後,接著施放煙火致敬女王,「EIIR」字樣隨即排列成女王頭像硬幣,最後轉為新英王頭像。

倫敦眼、漢普敦宮燈光秀也很有看頭,不僅以藍、黃燈光聲援烏克蘭,最後還以彩色燈光歡慶2022年倫敦LGBTQ+同志遊行50週年。

沙迪克汗推特寫到,倫敦特別向女王致敬,紀念她傳奇的一生,展望2023年,願天佑吾皇,英王一切順利。

London pays tribute to Her Majesty Queen Elizabeth II. We honour her memory and celebrate her legacy.



As we look ahead to 2023, we wish King Charles every success. God Save The King. #londonfireworks ???? pic.twitter.com/7hejX3lnN7