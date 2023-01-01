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    冬季風暴襲加拿大 民宅變冰宮有如《冰雪奇緣》

    在加拿大安大略郡有一處小鎮，許多湖岸邊的民宅被厚重的冰雪包裹住，驚人奇景乍看有如《冰雪奇緣》的電影場景。（法新社）

    在加拿大安大略郡有一處小鎮，許多湖岸邊的民宅被厚重的冰雪包裹住，驚人奇景乍看有如《冰雪奇緣》的電影場景。（法新社）

    2023/01/01 10:13

    〔即時新聞／綜合報導〕北美洲近日遭遇恐怖冬季風暴「炸彈氣旋」（bomb cyclone）侵襲，在加拿大安大略郡有一處小鎮，許多湖岸邊的民宅被厚重的冰雪包裹住，驚人奇景乍看有如《冰雪奇緣》的電影場景，吸引不少民眾前往拍照，但當局也提醒，湖岸邊的冰層極為不穩定，提醒民眾不要貿然前往。

    北美近期遭受冬季風暴侵襲，氣溫驟降加上暴風雪，在許多地方造成不少災情。外媒消息指出，在加拿大安大略郡南部的伊利堡（Fort Erie）附近，近日曾出現時速近100公里強風，甚至掀起2層樓高巨浪沖破伊利湖（Lake Erie）堤防，並沖上岸邊房屋，傾瀉而下的湖水還將房屋表面凍成冰霜，乍看有如迪士尼超人氣電影《冰雪奇緣》中的場景。

    雖然這番景象吸引不少民眾目光，甚至有不少人前往當地朝聖拍照，但當局也呼籲外界不要貿然前往，並提醒湖岸邊的冰層極為不穩定，且接下來幾天加拿大將迅速升溫，預估屆時將有大量冰層融化，也將引發嚴重的積水問題。

    報導提到，近日的暴風雪也在伊利堡當地造成不少災情，截至上週三曾導致34人死亡‧在伊利堡和附近的科爾本港更出現大規模停電，估計有大約1.4萬人受影響。

    在加拿大安大略郡有一處小鎮，許多湖岸邊的民宅被厚重的冰雪包裹住，驚人奇景乍看有如《冰雪奇緣》的電影場景。（法新社）

    在加拿大安大略郡有一處小鎮，許多湖岸邊的民宅被厚重的冰雪包裹住，驚人奇景乍看有如《冰雪奇緣》的電影場景。（法新社）

    在加拿大安大略郡有一處小鎮，許多湖岸邊的民宅被厚重的冰雪包裹住，驚人奇景乍看有如《冰雪奇緣》的電影場景。（美聯社）

    在加拿大安大略郡有一處小鎮，許多湖岸邊的民宅被厚重的冰雪包裹住，驚人奇景乍看有如《冰雪奇緣》的電影場景。（美聯社）

    在加拿大安大略郡有一處小鎮，許多湖岸邊的民宅被厚重的冰雪包裹住，驚人奇景乍看有如《冰雪奇緣》的電影場景。（法新社）

    在加拿大安大略郡有一處小鎮，許多湖岸邊的民宅被厚重的冰雪包裹住，驚人奇景乍看有如《冰雪奇緣》的電影場景。（法新社）

    在加拿大安大略郡有一處小鎮，許多湖岸邊的民宅被厚重的冰雪包裹住，驚人奇景乍看有如《冰雪奇緣》的電影場景。（美聯社）

    在加拿大安大略郡有一處小鎮，許多湖岸邊的民宅被厚重的冰雪包裹住，驚人奇景乍看有如《冰雪奇緣》的電影場景。（美聯社）

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