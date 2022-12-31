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    烏克蘭無人機攻擊奏效 俄羅斯空軍減少轟炸機出勤

    透過衛星影像可見，29日該基地的轟炸機數量從11月29日的26架減少至11架。部分Tu-95與Tu-160戰略轟炸機則被白雪覆蓋，表示其有一段時間未出動。同時該基地也將轟炸機分散部署，並在停機坪設置防炸牆，希望藉此能減少遇襲的損失。（圖擷取自Tendar推特、美聯社；本報合成）

    透過衛星影像可見，29日該基地的轟炸機數量從11月29日的26架減少至11架。部分Tu-95與Tu-160戰略轟炸機則被白雪覆蓋，表示其有一段時間未出動。同時該基地也將轟炸機分散部署，並在停機坪設置防炸牆，希望藉此能減少遇襲的損失。（圖擷取自Tendar推特、美聯社；本報合成）

    2022/12/31 20:06

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，俄羅斯在12月月底發動多次飛彈空襲攻擊烏克蘭，但烏克蘭也祭出無人機遠程突襲俄羅斯空軍基地。近日透過衛星影像發現，俄軍受無人機攻擊影響，開始減少轟炸機出勤數，並在空軍基地內興建保護牆。

    俄羅斯薩拉托夫州（Saratov）的恩格斯空軍基地（Engels airbase）在12月初與26日曾遭到烏克蘭無人機攻擊，造成轟炸機受損與人員損失，而近日透過衛星影像發現，該基地的轟炸機被分散部署，並新建了防炸牆保護。

    美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」（The War Zone） 29日報導，從29日開始，恩格斯空軍基地部署的第22重型轟炸機航空師受烏克蘭無人機攻擊與寒冬影響，開始減少轟炸機出勤任務。

    透過衛星影像可見，29日該基地的轟炸機數量從11月29日的26架減少至11架。部分Tu-95與Tu-160戰略轟炸機則被白雪覆蓋，表示其有一段時間未出動。同時該基地也將轟炸機分散部署，並在停機坪設置防炸牆，希望藉此能減少遇襲的損失。

    而在29日，俄羅斯發射120枚巡弋飛彈大規模空襲烏克蘭，其中除了以轟炸機投射的kh-101與kh-555空射巡弋飛彈外，也出現由俄軍黑海艦隊軍艦發射的「口徑」（3M-54）海基巡弋飛彈，代表俄軍的飛彈主攻部隊可能將從空軍轟炸機轉為黑海艦隊。

    近日透過衛星影像發現，俄軍受烏克蘭無人機攻擊影響，開始減少轟炸機出勤數，並在空軍基地內興建保護牆。（圖擷取自The War Zone）

    近日透過衛星影像發現，俄軍受烏克蘭無人機攻擊影響，開始減少轟炸機出勤數，並在空軍基地內興建保護牆。（圖擷取自The War Zone）

    透過衛星影像可見，29日該基地的轟炸機數量從11月29日的26架減少至11架。部分Tu-95與Tu-160戰略轟炸機則被白雪覆蓋，表示其有一段時間未出動。同時該基地也將轟炸機分散部署，並在停機坪設置防炸牆，希望藉此能減少遇襲的損失。（圖擷取自Tendar推特）

    透過衛星影像可見，29日該基地的轟炸機數量從11月29日的26架減少至11架。部分Tu-95與Tu-160戰略轟炸機則被白雪覆蓋，表示其有一段時間未出動。同時該基地也將轟炸機分散部署，並在停機坪設置防炸牆，希望藉此能減少遇襲的損失。（圖擷取自Tendar推特）

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