韓國暫停發中國入境短簽 疫情狂燒韓駐中使館超過6成人員染疫

鑑於邊境防疫需求，南韓政府在30日宣布韓駐中外交單位將限時停發赴韓短期簽證。圖為仁川機場。（美聯社）

2022/12/31 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫恐將再次衝擊全球，各國先行做出防疫措施因應，南韓也是其中之一；30日，南韓議員證實韓駐中使館在近14天以內有240多名南韓職員確診，鑑於邊境防疫需求，南韓政府在同日宣布韓駐中外交單位將限時停發赴韓短期簽證。

綜合《韓聯社》報導，南韓外交部30日向最大在野黨共同民主黨議員李在汀證實，近14天以來，包含大使館、總領事館、分館在內，南韓駐中國外交單位有240多名韓籍職員確診；韓駐中一共有10個公館，南韓職員總人數約380人，換算下即63%南韓職員確診，不過還沒有出現重症者，其中超過210人已經康復並重返工作崗位。

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在此消息證實之前，南韓政府同日即宣布，鑒於中國武漢肺炎疫情蔓延、防範境外疫情輸入之必要，應限制來自中國的短期旅行，韓駐中外交單位將從2023年1月2日至31日停發赴韓短期簽證，外交/公務、必要商務需求與人道主義等入境需求者情況除外。

停發時限將視情況有延期的可能性，南韓政府還決定暫停從中國起飛的航班增班計劃，且將限制來自中國的航班統一降落在仁川國際機場，以便有效管理入境檢疫。

除此之外，自2023年1月2日至2月28日，自中國入境南韓者抵達南韓後須馬上接受PCR篩檢，並需要在指定地點等待篩檢結果；若從中國入境之確診病例大增，或在境外出現新的變種病毒，南韓政府將加強防疫措施，其中包含將中國列入高風險疫區、隔離入境者等。

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