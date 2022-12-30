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    把握備戰時間！ 美專家示警「台美日」：10年內屬台海危險時刻

    美國「外交關係協會（CFR）」主席哈斯日前受訪時，提到今後10年內屬台海危險時刻。（路透）

    美國「外交關係協會（CFR）」主席哈斯日前受訪時，提到今後10年內屬台海危險時刻。（路透）

    2022/12/30 15:13

    〔即時新聞／綜合報導〕2022即將邁入尾聲，然而台海危機至今仍無結束的跡象，據美國「外交關係協會（CFR）」主席哈斯（Richard Haass）預估，中國應不會在2023年主動挑起衝突，但仍提出警告，台海的危險時刻很可能發生在「今後10年內」，並稱台海局勢發展關鍵，全取決於哪一方更會懂得「善用時間」。

    根據《日經亞洲》 （Nikkei Asia）報導，哈斯近期接受專訪，他除了表達前述意見外，也敦促台灣、美國與日本應該在這段期間採取相關措施，像利用聯合演習等方式，以提高中國區域動武的代價。當哈斯被問到2023年對北京當局是否會有任何企圖時，他則表示中國經濟正在放緩，並認為中國領導階層首要任務，是先處理好國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情及擴大經濟成長。

    接著哈斯還提到，他不認為中國2023年會對台灣或其他國家動武，僅會繼續軍演，並維持一貫的獨斷或挑釁他國的行事風格，「中國在某些方面還尚未做好發起衝突的準備好，他們除要強化軍力，也要減少被制裁時的弱點，並將經濟成長恢復至更高的水準」，更指出2023年並非最危險的時刻，但很可能發生在2026、2027或接近2030年的時候。

    另據美國國防部在去年11月公布的中國軍力報告指出，中國預計2027年將具備在印太地區與美軍對抗的能力，讓外界擔憂這是否也代表中國2027年將具備侵台能力。對此，哈斯則認為真正的問題「不在於中國做什麼」，而是「誰更懂得善用時間」，「中國能否利用時間增強脅迫台灣的能力，抑或台灣、美國、日本和歐洲更能善用時間，提高中國干預的成本進而阻止動武」。

    哈斯進一步指出，台灣需要大幅增加軍事開銷，像是「延長義務役期限」、「提升後備軍力」，以強化對中國動武的抵禦能力；而日本、美國和台灣，皆都需改善或加強軍事調度；歐洲也應讓中國知道，一旦對台動武將面臨何種經濟制裁。

    此外，哈斯也表示希望台灣、日本、南韓與美國，能重新審視與中國的經濟關係，因為這些國家都太過度依賴中國經濟，「在台海危機中，如果各國如此依賴與中國的貿易往來，最終恐作繭自縛，並造成極大的危機」。

    哈斯指出，台灣需要大幅增加軍事開銷，像是「延長義務役期限」、「提升後備軍力」，以強化對中國動武的抵禦能力。（金防部提供）

    哈斯指出，台灣需要大幅增加軍事開銷，像是「延長義務役期限」、「提升後備軍力」，以強化對中國動武的抵禦能力。（金防部提供）

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