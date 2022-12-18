CIA局長:台海衝突可能性漸增

美國中央情報局局長伯恩斯斷言，隨時間推移，台灣發生軍事衝突的風險愈大。（法新社檔案照）

2022/12/18 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯十六日接受美國公共電視台（PBS）專訪，提及台海、烏俄戰爭、伊朗「頭巾革命」等議題，並警告，台灣發生軍事衝突的可能性越來越大。

在被問及是否相信中國國家主席習近平近期內有奪取台灣的野心時，伯恩斯回答，他和CIA同僚從未低估習近平想要掌控台灣的野心。

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伯恩斯說，習近平先前已公開表示，追求和平統一但不承諾放棄武力，而根據中情局的情報，習近平已下達指令，要求解放軍在二○二七年前做好發動戰爭的準備，因此他斷言，隨時間愈往這個十年的後端推移，發生軍事衝突的風險愈大。

白紙運動未影響習權力

在白紙運動問題上，伯恩斯表示，習近平取得史無前例的第三任期，成為繼毛澤東之後最強勢的中國領導人，如今他掌權的時間已逾十年，他的權力並不會因為民間反防疫封控的抗議浪潮而削弱，然而，眾所皆知，受到「清零」政策影響，中國經濟成長率處於歷史低點，中國人對此感到無比沮喪，顯示當局為控制社會秩序，不惜犧牲經濟，技術研發等領域也會因此產生負面影響。

針對「抖音」國際版「TikTok」是否構成國安問題，伯恩斯表達認同並表示，TikTok的母公司來自中國，中國政府理所當然能夠取用用戶的個資，同時在平台形塑符合中方領導階級利益的內容，美國政府著實會因此感到擔憂。

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