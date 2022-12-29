烏茲別克18童喝了印度感冒糖漿死亡 甘比亞曾70童枉送命

印度Marion Biotech製藥公司生產的Doc-1 Max感冒糖漿包裝外觀。（取自網路）

2022/12/29 16:58

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏茲別克18名孩童喝了印度藥廠「Marion生物科技（Marion Biotech）」生產的感冒糖漿後喪生。目前還不清楚是該款感冒糖漿含有有毒物乙二醇，但是是未經醫師開立處方簽自行過量服用，導致孩童喪生。

烏茲別克衛生部28日指出，有21名罹患急性呼吸道疾病的孩童服用了名為Doc-1 Max的感冒糖漿，其中18人喪生。印度Marion Biotech公司官網說明，該款糖漿用於治療感冒和流感症狀。

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烏茲別克衛生部的聲明說，這款糖漿是由Quramax Medical公司進口到該國，其中一批Doc-1 Max糖漿含有有毒物質乙二醇。不過，該部也指出，這些孩童未經醫師開立處方，就在家長或者藥師建議下服用這款感冒糖漿，而且劑量超過孩童服用的標準劑量。

目前還不知道這些孩童是因為服用到有問題的那批糖漿，還是服用過量，或者兩者都有。

印度衛生部29日回應此事，表示已經派員檢查Marion公司位於北方邦諾伊達（Noida）的工廠，並對該款糖漿抽樣，樣本已經帶回等待檢驗，將待檢驗結果出爐後採取適當行動。

之前非洲國家甘比亞也曾發生至少70名孩童服用印度藥廠製造的另一款感冒糖漿後喪生，當局歸咎於該款由新德里Maiden Pharmaceuticals Ltd藥廠生產的糖漿。但是印度政府和該公司否認有責任。

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