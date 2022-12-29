女兒罹血癌父急驗骨髓發現非親生 前妻回應比讓人戴綠帽還心寒

中國河南省一名12歲女童發燒不退，就醫檢查發現罹患血癌，父親（右）想移植骨髓給女兒，一驗才發現女兒不是自己的親骨肉。（翻攝微博）

2022/12/29 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省一名12歲女童發燒不退，就醫檢查發現罹患血癌，父親想移植骨髓給女兒，一驗才發現女兒不是自己的親骨肉；雖然頭頂一片綠光，但這名男子仍愛護著有著12年情分的女兒，央求前妻救救女兒，孰料卻遭無情拒絕。

綜合中媒報導，中國河南省漯河市陳姓男子與妻子婚後育有一女，兩人在女兒6歲時因為個性不合而離婚，女兒由陳男一人獨力撫養，女兒唸書也很認真，拿過第一名的獎狀。孰料，今年年初，12歲的女兒突然發燒不退，吃退燒藥也無效，送醫檢查後才發現女兒罹患血癌。

請繼續往下閱讀...

陳男感到相當心急，想要移植自己的骨髓給女兒，沒想到醫院一驗，發現這名女孩不僅骨髓與陳男不匹配，而且差異很大，事實上兩人連親緣關係也沒有；陳男頭頂霎那間一片綠，前妻初驗結果與女兒匹配，也承認「孩子可能是別人的」，但沒有要幫忙女兒治病的意思，檢驗結果出爐後就溜之大吉。

無論如何，陳男與女兒之間已經累積12年的父女情份，他堅持想救女兒，於是設法透過河南電視台求助，希望電視台可以協尋前妻或女兒生父出來幫忙。電視台派出記者與陳男實地到前妻家商量，同時還找來當地「村知書」來協調。

見此，前妻堅稱自己身體不好，拒絕捐贈骨髓，前妻的媽媽見狀將她唸了一頓，表態願意與陳男一家共同女兒的醫藥費。

這段故事在昨（28）日曝光，中國網友痛罵陳男前妻冷血沒良心，感嘆道「親人配型成功率是大大高於其他人的，這個女孩真的慘，患了這種病還攤上這麼一個媽，正常人這個時候至少聯繫下生父讓對方配個型吧」、「真是諷刺，親媽不想管，非親爸卻直乾著急的救孩子」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法