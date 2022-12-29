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    首頁　>　國際

    伊朗女西洋棋選手海外比賽未戴頭巾 似聲援國內示威

    2022/12/29 01:12

    〔中央社〕根據在場的路透社記者，伊朗西洋棋女子選手哈德（Sara Khadem）今天在哈薩克參加國際比賽時沒戴頭巾，似乎在聲援國內的反政府示威。

    路透社記者在哈薩克阿拉木圖（Almaty）舉行的「世界西洋棋總會快棋暨超快棋錦標賽」（FIDE World Rapid and Blitz Chess Championships）上目擊，哈德在比賽時未包頭巾，此舉違反了伊朗法律對於女性的著裝規定。

    哈德生於1997年，全名為卡達馬許拉葉（Sarasadat Khademalsharieh）。根據世界西洋棋總會，她目前世界排名為第804。

    此前，伊朗媒體Khabarvarzeshi及「國民信心報」（Etemad）26日也曾報導，哈德在阿拉木圖參加比賽時未戴頭巾。

    今年9月，伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因未戴好頭巾，遭宗教警察羈押後死亡，引發全國性反政府示威。

    在示威期間，許多伊朗女性拒戴頭巾，多名女性選手在比賽時起而效尤，而哈德是最新一名效法此舉的伊朗女性選手。

    今年10月，伊朗女子攀岩好手雷卡比（Elnaz Rekabi）也曾在國外比賽時未包頭巾，回國時受到英雄式歡迎，支持者報以熱烈掌聲。

    在11月時，伊朗女子弓箭選手卡薩米（Parmida Ghasemi）在德黑蘭的頒獎儀式上拿掉頭巾，展現她對反政府示威的支持，但她事後聲稱，自己未注意到頭巾掉落。1111229

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