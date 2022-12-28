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    軍情動態》強化戰場覺知 美軍AR頭盔蓄勢待發

    美國陸軍第82空降師配戴IVAS頭盔，參與「聚合計畫」測試。（法新社）

    美國陸軍第82空降師配戴IVAS頭盔，參與「聚合計畫」測試。（法新社）

    2022/12/28 17:08

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國電腦科技巨擘「微軟」去年拿下美國國防部訂製擴增實境（AR）頭盔的大單，將替美國軍方生產「整合式視覺擴增系統」（IVAS），歷經技術研發困境與時程延宕等問題，美國陸軍IVAS預計明年投入第一線部署，配發部分作戰與訓練單位官兵，強化部隊戰場覺知能力，提升作戰任務效率。

    IVAS是美軍繼夜視鏡問世後，最具突破性的單兵裝備。美國陸軍原本去年4月與微軟簽署近220億美元（約新台幣6761億元）合約，準備大量採購IVAS，到了10月卻因技術疑慮暫停採購計畫。

    據美國《國防新聞》週刊（Defense News）報導，經相關單位持續研發精進，美陸軍宣布，預計先向作戰與訓練單位交付5000套IVAS 1.0版本，明年再交付5000套IVAS 1.1版本。

    微軟以其旗下智慧型眼鏡「HoloLens」混合實境（MR）技術上為基礎，打造IVAS，並整合熱成像裝備、GPS技術、傳感器和夜視功能的高科技設備，能明顯提升士兵的態勢感知能力，提供關鍵戰場資訊，藉此強化戰力，並全面改變作戰模式。

    8月間，美國陸軍進一步宣布，已在華盛頓州舉行一場實地測試，將IVAS與史崔克甲車整合，讓作戰官兵即便離開車輛，也能透過IVAS頭盔清楚確認史崔克甲車周圍情況，並連結車上資訊系統，提升官兵戰場覺知能力。

    微軟IVAS頭盔重約1.1公斤，結合夜視、熱顯像、攝影機功能，將為美國地面部隊提供類似於戰機飛行員的HUD抬頭顯示器，同時指揮官也能將訊息投射到士兵戴的頭盔上，甚至共享眼前所見的視野，強化環境感知能力。

    IVAS重要功能之一是有效提升官兵夜視能力。（取自DVIDS網站）

    IVAS重要功能之一是有效提升官兵夜視能力。（取自DVIDS網站）

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