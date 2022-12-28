想鬧事？中國隱匿疫情 不准家屬登記逝者「死於武肺」

中國的武漢肺炎疫情大噴發，北京、上海等大城市的殯儀館大排長龍，逝者死因卻不准登記為武肺。（路透、推特，本報合成）

2022/12/28 03:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府自25日起不再發布每日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情數據，26日晚間更公告將「新型冠狀病毒肺炎」改名為「新型冠狀病毒感染」，等同於「蓋牌」之後進一步「躺平」，任由各地淡化疫情或直接造假，令人不忍卒睹。

網路上廣傳北京、上海、廣州等地殯儀館大排長龍，或是在火葬場排隊拿號碼牌等待的影片，據傳還有殯儀館要求染疫死者家屬承諾，其親人非因武肺致死，否則不讓死者火化，就連前往戶政事務所註銷死者戶口，也得排隊。

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中央社27日報導，有網友在「微信」朋友圈發文控訴，他的母親25日在某市立第一醫院病逝，在填寫死亡證明時，由於症狀明顯，他提醒直接死因是典型的「新冠肺炎」，卻被2名醫生質問：「是不是想要鬧事？」

該名網友指稱，醫生說，死亡證明只要寫上「新冠」，就要經過醫院查核，一旦屬實，就得通報當地衛生健康委員會，「你是不想讓你母親火化了嗎？」最後他只能同意死因不要寫新冠，「現在是公開造假，而且逼著你配合造假」，認為「這應該是全國醫院的統一操作」。

自由亞洲電台（RFA）27日報導，有網友拍攝到某地一間殯儀館服務大廳，接待櫃台貼出寫有：「本人承諾，逝者…非因新型冠狀病毒肺炎去世，若有隱瞞，願負一切責任」的提醒，被質疑是官方刻意隱瞞疫情死亡人數。

推友「趙蘭健」張貼照片，顯示在北京連註銷逝者戶口也要排隊；而在農村，甘肅、廣西、寧夏、安徽、福建、東北多地的農村得到政府通告：死人就地在規定的土坑共同埋葬，一起火化」，「共同富裕成了共同埋葬 中國出現『萬人坑』」。

RFA引述上海商人「房女士」報導，當地火葬場來不及處理遺體，導致武肺死者家屬將屍體放在家裡，「我跟你說最可怕的事情還不是死人，最可怕的是大量屍體放在家裡1天、2天、3天⋯6天、7天都有，上海啊，全國都有…」。

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「趙蘭健」認為，中國新冠的死亡人數，要靠猜和洞察。（擷自趙蘭健推特）

中國的武漢肺炎疫情大噴發，北京、上海等大城市的殯儀館大排長龍。（路透）

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