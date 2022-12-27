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    德州麥當勞推「全自動點餐」 社運人士憂：恐數百萬人失業

    全球最大的速食連鎖店麥當勞近日在美國德州沃斯堡（Fort Worth）推出「全自動點送餐」實驗店。此舉在社群媒體上引來正反兩極評價，有人稱讚這將加快點餐效率，也有人痛批新做法將導致數百萬人失業，拒絕把錢交給機器人（彭博資料照）

    全球最大的速食連鎖店麥當勞近日在美國德州沃斯堡（Fort Worth）推出「全自動點送餐」實驗店。此舉在社群媒體上引來正反兩極評價，有人稱讚這將加快點餐效率，也有人痛批新做法將導致數百萬人失業，拒絕把錢交給機器人（彭博資料照）

    2022/12/27 23:00

    〔即時新聞／綜合報導〕全球最大的速食連鎖店麥當勞近日在美國德州沃斯堡（Fort Worth）推出與人零接觸、利用輸送帶配送餐點的「全自動」實驗店。此舉在社群媒體上引來正反兩極評價，有人稱讚這將加快點餐效率，也有人痛批新做法將導致數百萬人失業，拒絕把錢交給機器人。

    據外媒《衛報》報導，麥當勞近日開設的「全自動點送餐」實驗店，屬「加快本店」（Accelerating the Arches）計畫的一部分，實驗的目標是希望能提高訂單速度和準確性，期盼創新客戶體驗。

    麥當勞聲明表示，這家概念式餐廳比各地傳統麥當勞小得多，因為新餐廳主要為在路上用餐的人服務「我們利用自動點餐機與輸送帶，將原本櫃台與得來速車道協助點送餐的店員轉移至內場加快出餐效率。」

    有許多民眾在社群平台上貼出實際體驗的影片，影片中可見民眾走進一間空盪的小型麥當勞店面，店裡有一台自動點餐機供點餐，並有一條輸送帶傳送餐點；有人對此表示支持，認為這可加快供餐效率。

    但也有許多網友反對此點子，表示「這將導致數百萬個工作機會消失，我不贊成。」、「如果有餐點缺漏就必須下車拿，反倒失去得來速的目的」，還有社運人士指出，德州的最低工資是全美倒數第三，近十年完全沒有增加。而麥當勞更是全美工人工資最低的300家上市公司之一「不要把錢投在昂貴的機器人上，先調高最低工資！」。

    麥當勞強調，新的概念店裡還是會有員工協助點餐，雖然提供自動化服務，但員工的人數跟傳統的店面沒有差別。不過有專家預測，未來只會有越來越多行業走向全自動化，「全自動點送餐」可能成為未來速食業的營運模範，未來幾年可能會有非常多的工作面臨被取代風險，其中大部分是速食業和服務業的低薪職缺。

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