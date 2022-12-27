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    南韓首見「食腦變形蟲」死亡案例 致死率達97％

    南韓疾病管理廳（KDCA） 12月26日通報首例因感染「食腦變形蟲」（brain-eating amoeba ）而死亡的病例。 （取自網路）

    南韓疾病管理廳（KDCA） 12月26日通報首例因感染「食腦變形蟲」（brain-eating amoeba ）而死亡的病例。 （取自網路）

    2022/12/27 12:26

    〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《韓國先鋒報》報導，南韓衛生機構 12月26日通報首例因感染「食腦變形蟲」（brain-eating amoeba ）而死亡的病例。

    南韓疾病管理廳（KDCA）證實，1名50多歲的南韓男性在泰國停4留個月後於12月10日返回南韓，隔日被送往醫院，21日不治身亡。這是南韓已知的首例「食腦變形蟲」感染病例，首起病例也是死亡案例。

    食腦變形蟲是1種單細胞微生物，學名為福氏耐格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri），通常生存在溫暖的淡水中，如池塘、湖水、河水、溫泉等，可通過人的鼻子吸入體內，在某些情況下轉移到腦部後，會破壞腦組織。

    KDCA指出，感染福氏耐格里阿米巴原蟲的最初症狀可能包括頭痛、發燒、噁心或嘔吐，後來的症狀可能導致嚴重的頭痛、發燒

    、嘔吐和頸部僵硬，其潛伏期通常為2至3天，最多可達15天。儘管福氏耐格里阿米巴原蟲不會造成人傳人情形，但KDCA要求民眾不要在疾病爆發的地區和社區游泳，外出旅遊時應避免使用不乾淨水源。

    全球通報的第1例福氏耐格里阿米巴原蟲病例是在1937 年的美國維吉尼亞州，截至2021年，全球共報告了381例病例，而從1962年到2021年，僅美國就報告了154例感染病例。根據美國疾病控制與預防中心（CDC）的數據，只有4人倖存，致死率超過97%。

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