「炸彈氣旋」轟全美 水牛城凍成「雪牛城」 末日景象駭人

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國正遭逢被稱做「畢生僅見」(once-in-a-generation)等級的恐怖冬季風暴「炸彈氣旋」襲擊,大部分地區氣溫驟降,已奪走至少34條人命,全美約6成人口受到影響,紐約州水牛城凍成「雪牛城」,暴風雪癱瘓整座城市。當局預料,這種酷寒天氣在未來一週仍將持續,而隨著救難工作持續進行,恐將發現更多人喪命。

北美大陸從美加邊境的五大湖區到美墨邊界的格蘭河,3200多公里範圍內的近2.5億人口受到極度嚴寒氣候影響,各地氣溫已普遍跌至攝氏負45度。美國有逾2億人,相當6成人口已收到當局天氣警告或提醒,嚴寒天氣將在耶誕節週末期間持續。

這場始於23日的冬季風暴導致耶誕節期間數以千計航班被取消,幾百萬美國人的出行計畫和節日安排受到影響。同時,供熱需求上升增加了全國能源系統的負擔,風暴也對輸電線路造成了破壞,導致美國多達180萬家庭和商家在24日中午失去電力供應,100多萬人至25日仍然無電可用。

美國國家氣象局表示,內陸多州氣溫急跌。其中,蒙大拿州最低達攝氏負45.6度,愛荷華州首府狄蒙(Des Moines)也降至攝氏負38度,民眾有可能在5分鐘之內凍傷。美國目前已累計出現至少34例與天氣相關死亡案件,大部分都和車禍相關。

而紐約第二大城水牛城從23日入夜後全面凍結,情景宛如電影「明天過後」的場景,當地的能見度為零,25日當地又降下高達43英吋的積雪,成為此次強烈冬季風暴的重災區。當地一名56歲男子在生日當天冒險外出,卻凍死在街頭,讓家人哀痛不已。目前累計水牛城至少12人死亡,部分人凍死在車裡或街頭,全州交通管制。

《美聯社》報導,美國數以百萬計的民眾被困在家中躲避夜間及清晨的酷寒,而許多人由於狂似颶風的大風造成雪堆移動封堵了房門,無法外出前往有暖氣的避難場所,也癱瘓了緊急救助人員的行動。當局表示,搜救持續進行,死亡人數只怕還會繼續攀升。

