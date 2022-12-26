「炸彈氣旋」轟全美 水牛城凍成「雪牛城」 末日景象駭人

「炸彈氣旋」狂襲全美，紐約州第二大城水牛城是重災區。（美聯社）

2022/12/26 22:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國正遭逢被稱做「畢生僅見」（once-in-a-generation）等級的恐怖冬季風暴「炸彈氣旋」襲擊，大部分地區氣溫驟降，已奪走至少34條人命，全美約6成人口受到影響，紐約州水牛城凍成「雪牛城」，暴風雪癱瘓整座城市。當局預料，這種酷寒天氣在未來一週仍將持續，而隨著救難工作持續進行，恐將發現更多人喪命。

北美大陸從美加邊境的五大湖區到美墨邊界的格蘭河，3200多公里範圍內的近2.5億人口受到極度嚴寒氣候影響，各地氣溫已普遍跌至攝氏負45度。美國有逾2億人，相當6成人口已收到當局天氣警告或提醒，嚴寒天氣將在耶誕節週末期間持續。

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這場始於23日的冬季風暴導致耶誕節期間數以千計航班被取消，幾百萬美國人的出行計畫和節日安排受到影響。同時，供熱需求上升增加了全國能源系統的負擔，風暴也對輸電線路造成了破壞，導致美國多達180萬家庭和商家在24日中午失去電力供應，100多萬人至25日仍然無電可用。

美國國家氣象局表示，內陸多州氣溫急跌。其中，蒙大拿州最低達攝氏負45.6度，愛荷華州首府狄蒙（Des Moines）也降至攝氏負38度，民眾有可能在5分鐘之內凍傷。美國目前已累計出現至少34例與天氣相關死亡案件，大部分都和車禍相關。

而紐約第二大城水牛城從23日入夜後全面凍結，情景宛如電影「明天過後」的場景，當地的能見度為零，25日當地又降下高達43英吋的積雪，成為此次強烈冬季風暴的重災區。當地一名56歲男子在生日當天冒險外出，卻凍死在街頭，讓家人哀痛不已。目前累計水牛城至少12人死亡，部分人凍死在車裡或街頭，全州交通管制。

《美聯社》報導，美國數以百萬計的民眾被困在家中躲避夜間及清晨的酷寒，而許多人由於狂似颶風的大風造成雪堆移動封堵了房門，無法外出前往有暖氣的避難場所，也癱瘓了緊急救助人員的行動。當局表示，搜救持續進行，死亡人數只怕還會繼續攀升。

????#BREAKING: Wild scene from Buffalo as homes are fully covered in ice



????#Buffalo | #NY



Jaw dropping video shows houses covered in ice homes near the water were encased in ice and dripping with icicles from Powerful winds and strong waves from Lake Erie pic.twitter.com/q9GFeEhE6u — R A W S A L E R T S （@rawsalerts） December 25, 2022

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