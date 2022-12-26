中國出現新變異病毒？原始毒株重現？ 醫護紛貼恐怖「白肺」照

中國醫護人員在微博爆料，染疫者被診斷出嚴重肺炎，甚至出現極端的「白肺」症狀。（圖擷取自微博）

2022/12/26 16:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕日前多名中國專家呼籲，由於Omicron主要侵襲上呼吸道，不大會進入肺部，死亡率降低，相當於季節性流感，已不適合稱為「新冠肺炎」，應改稱「新冠感冒」或其他名稱。不過，3年前武漢疫情爆發時的典型症狀「白肺」再度大量湧現。不少醫護人員紛紛貼出醫院拍下的照片，顯示有患者肺部已徹底纖維化，相當恐怖。

中國疫情大爆發，據信染疫和死亡人數飆升。連日來，大量民眾在微博爆料，染疫者被診斷出嚴重肺炎，甚至出現極端的「白肺」症狀。爆料者有醫護人員，也有死者家屬，還有為「白肺」患者求助的家人。武漢原始毒株是否重現，中國是否隱瞞新變種病毒，啟人疑竇。

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所謂「白肺」，是指重症肺炎患者進行X光檢查時，肺部顯影呈現一大片白色。這意味著肺部已被炎症嚴重侵蝕，性命堪憂。

12月20日，中國經濟學家梅新育在微博發文說，中國知名左派學者胡鞍鋼的夫人剛剛宣布，她父親早上去世，新冠引發肺炎。患者在醫院做電腦斷層（CT）時肺已經白了1/4。

12月22日，一名網友在推特爆料說，北京一名患者住院一週，肺全白，呼吸衰竭而離世。

北京朝陽醫院曾姓醫生在微博發佈影片，記錄下一名70多歲老人肺部迅速白化的過程。據稱這名老人感染只有1天；河南醫生23日下午發文說，當天上午他有2個病人死亡，其中一例是大白肺；山東醫護人員也於同日在微博發文，稱一名患者的CT影像顯示「白肺」。

另有疑似醫院內部人士的對話紀錄顯示，這次的病毒裡面混有很多原始毒株，不知來源，所以出現了很多青壯年的「大白肺」。外界也質疑，中國是否隱瞞了新的變異毒株。

自由亞洲電台（RFA）報導，12月20日，中國疾控中心病毒病所所長許文波在新聞發布會上自爆，近3個月以來，中國境內已經監測到130多個Omicron的亞分支，同時有50個亞分支爆發流行，包括BQ.1和XBB，其特點主要表現為傳播力和免疫逃逸能力增加。

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