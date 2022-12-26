為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國出現新變異病毒？原始毒株重現？ 醫護紛貼恐怖「白肺」照

    中國醫護人員在微博爆料，染疫者被診斷出嚴重肺炎，甚至出現極端的「白肺」症狀。（圖擷取自微博）

    中國醫護人員在微博爆料，染疫者被診斷出嚴重肺炎，甚至出現極端的「白肺」症狀。（圖擷取自微博）

    2022/12/26 16:55

    〔編譯陳成良／綜合報導〕日前多名中國專家呼籲，由於Omicron主要侵襲上呼吸道，不大會進入肺部，死亡率降低，相當於季節性流感，已不適合稱為「新冠肺炎」，應改稱「新冠感冒」或其他名稱。不過，3年前武漢疫情爆發時的典型症狀「白肺」再度大量湧現。不少醫護人員紛紛貼出醫院拍下的照片，顯示有患者肺部已徹底纖維化，相當恐怖。

    中國疫情大爆發，據信染疫和死亡人數飆升。連日來，大量民眾在微博爆料，染疫者被診斷出嚴重肺炎，甚至出現極端的「白肺」症狀。爆料者有醫護人員，也有死者家屬，還有為「白肺」患者求助的家人。武漢原始毒株是否重現，中國是否隱瞞新變種病毒，啟人疑竇。

    所謂「白肺」，是指重症肺炎患者進行X光檢查時，肺部顯影呈現一大片白色。這意味著肺部已被炎症嚴重侵蝕，性命堪憂。

    12月20日，中國經濟學家梅新育在微博發文說，中國知名左派學者胡鞍鋼的夫人剛剛宣布，她父親早上去世，新冠引發肺炎。患者在醫院做電腦斷層（CT）時肺已經白了1/4。

    12月22日，一名網友在推特爆料說，北京一名患者住院一週，肺全白，呼吸衰竭而離世。

    北京朝陽醫院曾姓醫生在微博發佈影片，記錄下一名70多歲老人肺部迅速白化的過程。據稱這名老人感染只有1天；河南醫生23日下午發文說，當天上午他有2個病人死亡，其中一例是大白肺；山東醫護人員也於同日在微博發文，稱一名患者的CT影像顯示「白肺」。

    另有疑似醫院內部人士的對話紀錄顯示，這次的病毒裡面混有很多原始毒株，不知來源，所以出現了很多青壯年的「大白肺」。外界也質疑，中國是否隱瞞了新的變異毒株。

    自由亞洲電台（RFA）報導，12月20日，中國疾控中心病毒病所所長許文波在新聞發布會上自爆，近3個月以來，中國境內已經監測到130多個Omicron的亞分支，同時有50個亞分支爆發流行，包括BQ.1和XBB，其特點主要表現為傳播力和免疫逃逸能力增加。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    四川醫生在微博發佈病患的X光照。（圖擷取自微博）

    四川醫生在微博發佈病患的X光照。（圖擷取自微博）

    河南醫生公布「大白肺」病患的CT影像。（圖擷取自微博）

    河南醫生公布「大白肺」病患的CT影像。（圖擷取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    第3波Omicron疫情來了！ 王必勝：高峰估2月初每日約3萬例
    2022/12/26 15:41

    第3波Omicron疫情來了！ 王必勝：高峰估2月初每日約3萬例
    中國疫情升溫加嚴邊境防疫？ 王必勝︰目前沒計畫
    2022/12/26 15:23

    中國疫情升溫加嚴邊境防疫？ 王必勝︰目前沒計畫

    啤酒花Ｘ洗髮精 清涼舒爽頂級享受
    退燒藥實名制限購？ 王必勝：最好不要走到這個地步
    2022/12/26 15:17

    退燒藥實名制限購？ 王必勝：最好不要走到這個地步
    本土疫情BA.5仍占大宗 7例中國移入檢出BF.7、BA.5.2
    2022/12/26 14:54

    本土疫情BA.5仍占大宗 7例中國移入檢出BF.7、BA.5.2
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播