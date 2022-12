美國極凍暴風雪至少39死 紐約州長稱史上最嚴重

2022/12/26 12:23

〔即時新聞/綜合報導〕美國耶誕節假期遭遇冬季風暴來襲,各地出現極低溫並下起暴風雪,外媒報導,暴風雪至少造成39死,其中以紐約最為嚴重,紐約州長侯可(Kathy Hochul)說,這是史上最具破壞性的風暴。

綜合外媒報導,紐約以水牛城災情最為嚴重,根據美國氣象局25日數據,該地降雪超過1公尺,暴風雪最大風速達到80英里(約128.7公里)。

侯可表示,紐約水牛城總計有17人死於一場大暴風雪中。當局還預測死亡人數恐怕持續增加。

暴風雪仍在持續,侯可祭出旅行禁令,她表示,「她不是誇大其辭,但情況真的非常危險」,開車上路受困人數極多,當局已經救援數百人,但仍有許多人等待救援中,呼籲所有人千萬不要在耶誕節假期上路。

侯可也指出,這場「史詩級」暴風雪已經導致救護車、鏟雪車都無法行駛,所有救援服務幾乎快停擺。

紐約州已向白宮求助,聯邦政府已承諾給予相關協助。另外,俄亥俄州、佛蒙特州、科羅拉多州、威斯康星州、堪薩斯州、密蘇里州和肯塔基州也報告了與天氣有關的死亡事件。

NEW VIDEO: Snow drifts are reaching the height of SUVs in the Buffalo area as this historic blizzard gradually winds down. Some cars have been abandoned in the middle of roads during the height of the lake-effect snowstorm. #NYwx #snow pic.twitter.com/0v90aofgsX