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    美國極凍暴風雪至少39死 紐約州長稱史上最嚴重

    美國聖誕節假期遭遇冬季風暴來襲，紐約水牛城可見許多車子受困於雪堆。（路透）

    美國聖誕節假期遭遇冬季風暴來襲，紐約水牛城可見許多車子受困於雪堆。（路透）

    2022/12/26 12:23

    〔即時新聞／綜合報導〕美國耶誕節假期遭遇冬季風暴來襲，各地出現極低溫並下起暴風雪，外媒報導，暴風雪至少造成39死，其中以紐約最為嚴重，紐約州長侯可（Kathy Hochul）說，這是史上最具破壞性的風暴。

    綜合外媒報導，紐約以水牛城災情最為嚴重，根據美國氣象局25日數據，該地降雪超過1公尺，暴風雪最大風速達到80英里（約128.7公里）。

    侯可表示，紐約水牛城總計有17人死於一場大暴風雪中。當局還預測死亡人數恐怕持續增加。

    暴風雪仍在持續，侯可祭出旅行禁令，她表示，「她不是誇大其辭，但情況真的非常危險」，開車上路受困人數極多，當局已經救援數百人，但仍有許多人等待救援中，呼籲所有人千萬不要在耶誕節假期上路。

    侯可也指出，這場「史詩級」暴風雪已經導致救護車、鏟雪車都無法行駛，所有救援服務幾乎快停擺。

    紐約州已向白宮求助，聯邦政府已承諾給予相關協助。另外，俄亥俄州、佛蒙特州、科羅拉多州、威斯康星州、堪薩斯州、密蘇里州和肯塔基州也報告了與天氣有關的死亡事件。

    美國聖誕節假期遭遇冬季風暴來襲，紐約水牛城可見許多車子受困於雪堆。（路透）

    美國聖誕節假期遭遇冬季風暴來襲，紐約水牛城可見許多車子受困於雪堆。（路透）

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