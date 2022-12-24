北京無法預約遺體運送車 民眾只能開私家車運抵八寶山公墓

近日社群平台傳出，北京因為確診過世數量過多，已經無法預訂遺體運送車，許多往生者都是「坐」著私家車運抵北京市八寶山公墓。（圖擷取自「維基百科」）

2022/12/24 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情政策急轉彎，鬆綁後境內確診和死亡人數迅速暴增，不僅退燒藥短缺、醫院門診爆滿，甚至殯儀館火化爐日夜不停運轉而燒壞，近日社群平台傳出，北京因為確診過世者數量過多，已經無法預訂遺體運送車，許多往生者都是「坐」著私家車運抵北京市八寶山公墓，消息傳出後引起外界詫異。

網路政治漫畫家「變態辣椒RebelPepper」21日在推特發文直指「八寶山，很多往生者是坐著私家車抵達的，因為已經無法預訂到遺體運送車輛」，並附上數張截圖，內容可見1名來自北京網友透露，「疫情下的八寶山公墓震撼了我」，他的父親日前因有基礎病住院，「鬆綁後醫院整個『羊』了」，父親也未倖免，最終染疫而逝，還來不及弔哀，卻聽到殯葬業者告知，現在北京疫情造成死亡人數翻倍，在醫院死亡者無法被拉走，打急救電話也不會派車至住家運送亡者、開證明，且現在火化時程已排隊至2023年1月16日，甚至對方還詢問自己「是否有意願運往天津火化？」

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這名北京網友提到，透過友人幫忙找了輛靈車，當日下午將父親遺體送往八寶山公墓，卻被所見情景震撼，他說「開了今生大眼，很多人是『坐』著來的，因為家屬只能使用私家車把親人遺體運抵八寶山，到了八寶山後，自行把屍體從車上搬下來裝進箱子中後送進去，接著繳完錢就結束了。

他說，「大家就這樣排著隊伍，一個接一個，就這樣把自己的親人扔進去，也不需等骨灰，就能直接走了」，還嘆說「原本看新聞說，醫院進不去我還覺得誇張」，直到看了火化現場情況，這才相信橫屍遍野是真實存在的。」

消息曝光後，許多網友紛紛留言，有人說「香港3月已經經歷過一次了，這次如此倉促的直接裸奔，這個結果不是可以預想的麼？」、「這根本沒有意義......這麼多人怎麼可能死於Omicron？令人震驚」、「要是3個月前，天朝不允許當街火化，那麼北京會出現亂葬崗，和亂葬湖」、「然後就開始直接責怪要開放的人，在心裡把他們當成罪魁禍首，甚至懷念以前被管制的日子，所有的文章全有一個共同點『基礎病』，我就想問，你有基礎病，流感就不會對你造成生命上的損害了麼？是非不分的可以，整個民族沒救了」

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近日社群平台傳出，北京因為確診過世數量過多，已經無法預訂遺體運送車，許多往生者都是「坐」著私家車運抵北京市八寶山公墓。（圖擷取自「@remonwangxt」）

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