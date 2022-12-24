美國最大購物中心爆發槍響 警方封鎖中

全美最大購物中心Mall of America爆發槍響，警方目前已封鎖商場。（美聯社）

2022/12/24 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕位於美國明尼蘇達州明尼亞波利斯的全美最大購物中心Mall of America，於當地時間23日晚間8時前後（台灣時間24日上午10時）爆發槍響，警方目前已封鎖商場，內部情況不明。

據《美聯社》報導，從現場狀況可以看到，警車、消防車聚集在購物中心外，警察拉起了黃色的封鎖線，但並未透露是否有人受傷或被捕，預計將會舉辦記者會說明情況。

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在社交媒體上流傳的影片中，顧客們在突然一聲巨響後四處逃散，商場同時也廣播呼籲民眾尋找掩護。婦人赫夫蒂（Jenny Hefty）和全家人一起來購物中心消費，當時她正和16歲女兒從電扶梯上下來，到了諾德斯特龍（Nordstrom）的2樓櫃位，人群就開始驚慌尖叫並奔跑。

赫夫蒂透露，她女兒聽到了槍聲，但自己當時沒聽到，心裡還在納悶路人為什麼要跑來跑去，緊接著丈夫就跑過來要她們趕快逃，這時武裝保安朝諾德斯特龍店面衝來，赫夫蒂一家人連忙躲到購物中心的酒店內。

NFL紐約巨人隊當時住在Mall of America附近，事情發生時有部分球員就在商場裡，不過目前都已回到飯店。據了解，Mall of America禁止民眾攜槍進入，但入口處並未架設金屬探測門。

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