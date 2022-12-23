分擔不均因男女認知差異 劍橋研究：男人應多留心家務事

南韓首爾街頭的路人。（法新社檔案照）

2022/12/23 23:02

〔編譯管淑平／綜合報導〕男、女對家務的分擔，常是性別平等討論的話題。英國劍橋大學哲學家在一份新發表的研究指出，兩性對家務分擔的不均，可用男性和女性對家務雜事的認知不同來解釋。

《法新社》22日報導，研究人員在《哲學暨現象學研究（Philosophy and Phenomenological Research）》期刊發表的報告指出，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，男、女性都待在家裡很多時間，從這段期間收集到的資料呈現出兩個重要問題：為什麼一直是女性在做大部分的家務事，為什麼男人認為家務工作的分擔，比實際情況還要公平。報告認為，女人看到一面不乾淨的桌面或許看到的是桌上有東西需要擦掉，而男性就只是看到桌上有麵包屑這個現象。

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根據疫情期間一份對美國家庭所作調查，70%的婦女說，她們承擔所有或者大多數的家事，66%說負責照顧小孩，與平常時候的比例相當。

劍橋大學科學史與科學哲學講師麥克里蘭（Tom McClelland）說，這種家務分擔不平等的持續存在，和許多男人一直視而不見，意味著傳統上對兩性分擔家務不平衡的解釋，已經不再能呈現全貌。

研究人員說，或許可用「直觀功能理論（affordance theory）」解釋這種差異。直觀功能指人們遇到事物和情境時，認知伴隨該物件與情境隱含的行動，根據這份研究，女人進入廚房就比較可能看到要洗的碗盤，或者冰箱需要補貨。

不過，研究人員說，他們不是要為男人開脫或者找藉口。麥克里蘭指出，人們從實踐中形塑認知，可以自我訓練，養成好習慣，例如在煮一壺水時，留意檯面上有沒有麵包屑等碎屑需要擦掉，久而久之，就不再需要刻意留意，因為你自然就會注意到這些碎屑。

他說，這份研究旨在從學術觀點了解類似家務分擔不均的現象，並且影響如有薪育嬰假等政策。

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