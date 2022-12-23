為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    澳航疑冒煙迫降亞塞拜然 乘客憂錯過耶誕節

    澳洲航空（Qantas Airways）載有356名乘客的A380客機今（23日）疑似貨倉出現事故，緊急降落在東歐國家亞塞拜然的首都巴庫（Baku）。（同型機/美聯社資料照）

    澳洲航空（Qantas Airways）載有356名乘客的A380客機今（23日）疑似貨倉出現事故，緊急降落在東歐國家亞塞拜然的首都巴庫（Baku）。（同型機/美聯社資料照）

    2022/12/23 23:42

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲航空（Qantas Airways）一架載有356名乘客的客機今（23日）疑似貨倉出現事故，緊急降落在東歐國家亞塞拜然的首都巴庫（Baku），目前航空公司正在安排替代航班，乘客被告知得在巴庫度過一晚後才能再次飛往目的地。

    根據英國《衛報》報導，這架從新加坡飛往倫敦的澳航客機當時已經飛行逾9個小時，在飛越喬治亞（Georgia）領空時突然轉向180度並發出緊急代碼，於當地時間早上7點（台灣上午11時）在巴庫的蓋達爾·阿利耶夫國際機場（Heydar Aliyev International Airport）緊急降落。

    澳航發言人表示，飛機的安全系統在飛行途中不停提醒機組人員注意貨艙內可能有煙霧發生，雖然可能是傳感器故障，但考量到安全因素，飛機最後還是改道飛往巴庫。初步調查後沒有發現飛機貨艙內出現煙霧的跡象，機上也沒有人員傷亡。澳航目前已經從倫敦緊急派遣工程師到當地檢查客機，也預計從澳洲直接調派替換的客機。

    「這不是我們在12月23日想聽到的消息。」一名乘客表示，航空公司通知他們得在當地至少度過一晚才能繼續飛往倫敦，這代表所有乘客都可能錯過重要的耶誕節。澳航發言人表示，由於當地不是澳航的常駐目的地，因此航空公司在機場沒有地勤人員，目前無法確定這架飛機將在巴庫停留的時間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男搭機「嘴秋」說身上有槍 檢起訴求重刑
    2022/12/20 13:19

    男搭機「嘴秋」說身上有槍 檢起訴求重刑
    命大！800公尺世界紀錄保持人 遇飛機失事生還
    2022/12/13 10:54

    命大！800公尺世界紀錄保持人 遇飛機失事生還

    宏國宏道豐滙面面俱到 新泰地標建築
    減少噪音空污 比利時將對私人飛機和短途航班徵稅
    2022/12/11 14:31

    減少噪音空污 比利時將對私人飛機和短途航班徵稅
    女子假裝臨盆 飛機迫降「近30名偷渡客」試圖闖入西班牙境內
    2022/12/08 11:31

    女子假裝臨盆 飛機迫降「近30名偷渡客」試圖闖入西班牙境內

    國泰常常舉辦寒冬送暖活動 關懷偏鄉學童
    驚人照片！美國小飛機卡在電塔上 2人受困待援
    2022/11/28 15:14

    驚人照片！美國小飛機卡在電塔上 2人受困待援
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播