澳航疑冒煙迫降亞塞拜然 乘客憂錯過耶誕節

澳洲航空（Qantas Airways）載有356名乘客的A380客機今（23日）疑似貨倉出現事故，緊急降落在東歐國家亞塞拜然的首都巴庫（Baku）。（同型機/美聯社資料照）

2022/12/23 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲航空（Qantas Airways）一架載有356名乘客的客機今（23日）疑似貨倉出現事故，緊急降落在東歐國家亞塞拜然的首都巴庫（Baku），目前航空公司正在安排替代航班，乘客被告知得在巴庫度過一晚後才能再次飛往目的地。

根據英國《衛報》報導，這架從新加坡飛往倫敦的澳航客機當時已經飛行逾9個小時，在飛越喬治亞（Georgia）領空時突然轉向180度並發出緊急代碼，於當地時間早上7點（台灣上午11時）在巴庫的蓋達爾·阿利耶夫國際機場（Heydar Aliyev International Airport）緊急降落。

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澳航發言人表示，飛機的安全系統在飛行途中不停提醒機組人員注意貨艙內可能有煙霧發生，雖然可能是傳感器故障，但考量到安全因素，飛機最後還是改道飛往巴庫。初步調查後沒有發現飛機貨艙內出現煙霧的跡象，機上也沒有人員傷亡。澳航目前已經從倫敦緊急派遣工程師到當地檢查客機，也預計從澳洲直接調派替換的客機。

「這不是我們在12月23日想聽到的消息。」一名乘客表示，航空公司通知他們得在當地至少度過一晚才能繼續飛往倫敦，這代表所有乘客都可能錯過重要的耶誕節。澳航發言人表示，由於當地不是澳航的常駐目的地，因此航空公司在機場沒有地勤人員，目前無法確定這架飛機將在巴庫停留的時間。

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