涉性別歧視 美陸戰隊擬禁新兵回應長官「Yes Sir」

近日美國海軍陸戰隊在研擬禁止新兵回應訓練教官「Yes，Sir」，以避免性別歧視。圖為電影《金甲部隊》劇照。（美聯社）

2022/12/23 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕「Yes，Sir」是大家都耳熟能詳的對長官回應，不過近日美國海軍陸戰隊在研擬禁止新兵回應訓練教官「Yes，Sir」或「Yes Ma’am」等「性別標識稱呼」（gendered identifiers），以避免性別歧視。

據美國《陸戰隊時報》（Marine Times）報導，美國海軍陸戰隊2020年委託匹茲堡大學（University of Pittsburgh）調查，738頁調查報告在今年完成，報告指出，美國目前一半的軍種已經取消了訓練人員的性別識別符號，而海軍陸戰隊在這方面明顯落後。

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報告指出，傳統的稱呼教官的方式阻礙了軍隊的「性別融合」（gender integration），應取消回應訓練教官「Yes，Sir」或「Yes Ma’am」，報告認為帶有性別的標識符號，會讓新兵首先想到或視覺上搜索教官的性別，然後才是他們的軍銜或職務。

建議新兵使用中立的詞將有助於改善這狀況，以長官的職級或角色跟他們的姓氏來指代他們的訓練教官，「透過教導新兵對他們的教官使用不分性別的標識，部隊強調了尊重權威人物的重要性，無論其性別如何。」

報告出爐後，海軍陸戰隊訓練和教育司令部參謀長霍爾（Col. Howard Hall）上校坦言要做改變不容易，「這不是我們一夜之間就能改變的事情，因為，我們同樣有一個『先生，女士』的歷史。」若在根本層面上做出改變，該如何在艦隊海軍陸戰隊做出相應的改變？霍爾認為這不是他們能單獨實施的。

性別標識符建議是海軍陸戰隊新訓培訓咨詢委員會目前正在考慮的6項建議之一，目前還不清楚該部門何時會決定推行哪些建議。

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