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    世足奪冠很難高興太久 阿根廷政經沉痾仍在

    阿根廷隊在世足賽奪得冠軍，在球迷面前高舉慶祝獎杯。（美聯社）

    阿根廷隊在世足賽奪得冠軍，在球迷面前高舉慶祝獎杯。（美聯社）

    2022/12/20 18:31

    〔中央社〕過去1個月，梅西和他的阿根廷隊友在世足賽給他們的球迷帶來成功和團結，這和阿根廷的經濟困境和兩極化的政治格局形成鮮明對比。

    法新社報導，多年來的經濟危機給阿根廷民眾日常生活帶來沉重的負擔，高漲的通貨膨脹和貨幣持續貶值，削弱一般民眾的儲蓄和購買力，約40%的人生活在貧困中。

    然而在18日的世界盃決賽迎戰法國時，阿根廷舉國都團結在藍白相間的國旗下，政治和體育的對抗被丟在一邊，4500萬人慶祝阿根廷36年來首度奪下的冠軍金盃。

    不過，專家說，歡欣鼓舞不會持續太久。

    社會學家達斯卡爾（Rodrigo Daskal）告訴法新社：「體育運動，特別是阿根廷的足球，能夠透過情感把我們團結起來，這對國家的象徵意義非常重要。」

    「但這並不意味著它可以有效地轉移到其他領域。」

    球隊的成功和他們的團結給一些阿根廷人帶來希望。

    50歲的伯頓（Julio Berdun）和家人走過總統府羅沙達大廈（Casa Rosada）前的五月廣場（Plaza Mayo）時說：「這無關忘掉我們的問題，而是要提醒我們可以團結起來，當我們團結起來的時候，我們就會朝著同一個方向努力。」

    與此同時，幾十年來的承諾和夢想破滅帶來懷疑和厭倦。

    65歲的建築師葛倫菲德（Ricardo Grunfeld）說：「我們是世界冠軍，但僅此而已。我必須去工作，每個人都必須去工作。情況不會改變，將會一如往常，只是在體育領域我們是世界冠軍。」

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