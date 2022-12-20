埃及古墓出土3枚黃金戒指 1枚刻有「娛樂之神」貝斯

埃及的考古學家在1座具有3300多年歷史的墓地中發掘出令人驚嘆的黃金首飾，其中包括1枚描繪「娛樂之神」（god of fun）貝斯（Bes）的戒指。 （取自埃及旅遊暨古物部）

2022/12/20 16:21

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據科學新聞網站Live Science報導，埃及旅遊暨古物部宣布，埃及的考古學家在1座具有3300多年歷史的墓地中發掘出令人驚嘆的黃金首飾，其中包括1枚描繪「娛樂之神」（god of fun）貝斯（Bes）的戒指。

這座墓地位於古城阿赫塔頓（今日的阿馬爾納，Amarna）北部，距離埃及首都開羅以南約300公里。這座城市由法老阿肯那頓（Akhenaten，約公元前1353年至公元前1336年在位）建造，他試圖改變埃及的多神教，轉為集中在對太陽神Aten的崇拜上。

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阿肯那頓將埃及首都從底比斯（今日的盧克索，Luxor）遷至新建的沙漠城市阿赫塔頓。但阿肯那頓的宗教改革最後被他的兒子、即下一任法老圖坦卡蒙（Tutankhamun）取消，新城市在阿肯那頓死後不久就被廢棄了。

埃及旅遊暨文物部在12月13日發布的聲明中指出，最新發現的珠寶包括3枚戒指，其中1枚刻有貝斯的形象，貝斯被稱為「娛樂之神」。

貝斯的古代形象經常在埃及被發現。大英博物館的埃及古物學家哈特（George Hart）在他的著作《埃及諸神勞特利奇詞典》中寫道，這位神靈被描繪成1個矮人，除了會演奏音樂和娛樂眾人之外，還在分娩時保護婦女，因此也被稱作「生育之神」。

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