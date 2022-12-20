中國在海外佈建警察站惹議 義大利停止與中警的聯合巡邏協議

人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders） ，近來指控中國在海外設置100多個「警察站」，義大利內政部長皮安泰多西（Matteo Piantedosi）19日表示，將停止讓中國警察與義大利警察在當地執行聯合巡邏的合作協議。 （美聯社）

2022/12/20 15:19

〔編譯盧永山／綜合報導〕西班牙非政府人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders） ，近來指控中國在海外設置100多個「警察站」，藉此監視、威脅、騷擾異議人士，引起國際社會關注。義大利內政部長皮安泰多西（Matteo Piantedosi）19日表示，將停止讓中國警察與義大利警察在當地執行聯合巡邏的合作協議。

「保護衛士」先前表示，該組織掌握的證據顯示，中國在海外設立了102個警察站，有時被用來向53國的中國公民施壓，其中包括義大利的11個站。包括加拿大、美國、荷蘭和德國在內的多個國家，已對「保護衛士」在先前發表的報告展開調查。

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中國當局駁斥了這些指控，強調這些中心是由「志願服務人員」設立和運行，主要向中國公民提供因為疫情而受到干擾的文件更新與其他服務。

中國在義大利設立的警察站，與2015年義大利與中國簽訂的雙邊協議有關，該協議允許中國警察加入義大利警察在羅馬、米蘭、拿坡里和其他地區的聯合巡邏。皮安泰多西強調，這項合作協議是在2016年至2019年之間進行，但自武漢肺炎疫情爆發後就已停止。

皮安泰多西表示：「義中警察聯合巡邏計畫已經停止，那些引進合作協議的人，也許想像著與中國機構合作會帶來便利，但這種合作方式已經停止。畢竟，正如一些人批評的，我們是個擁有主權的政府，不能在領土控制方面接受主權割讓。」

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