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    中國疫情爆發偏方橫行 專家力推「橘子煮水」網友崩潰

    中國倉促解封導致藥物短缺，各種偏方開始橫行，近來更有專家力推「橘子煮水」。中國民眾篩檢示意圖。（路透）

    中國倉促解封導致藥物短缺，各種偏方開始橫行，近來更有專家力推「橘子煮水」。中國民眾篩檢示意圖。（路透）

    2022/12/20 12:48

    〔即時新聞／綜合報導〕中國倉促解封使得各地爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，民眾在瘋搶退燒藥導致藥物短缺後出現各種偏方，近來更有專家力推「橘子煮水」強調這非常適合染疫患者飲用，讓不少網友崩潰直罵「橘子又要漲價了」、「專家閉嘴吧」。

    中國微博近日出現「專家稱橘子煮水更適合新冠用藥」的熱搜，從中可以看到上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江，強調橘子汁含有豐富的維生素C和鉀等電解質，具有生津潤肺、開胃理氣的作用，橘皮則能夠行氣健脾、和胃止嘔、燥濕化痰，和確診患者的用藥特點相當符合。

    方邦江建議，居家治療的患者可以自製橘子糖鹽水多補充營養，提高抗疫能力，只要準備1000毫升的水加入9公克食鹽、50公克白糖（或葡萄糖）和洗乾淨的橘皮，煮開後撈出橘皮再加入100至150公克的橘子肉，持續煮5分鐘後即可飲用，橘子肉也可以一同吃下。

    不過，中國網友們看到這種「專家建議」紛紛哭笑不得，有人感嘆接下來又要買不到橘子了，還有人懷疑中醫這樣的說法是否準確，因為他自己去醫院詢問橘子煮水的偏方後，醫生卻說這樣會咳嗽得更嚴重。其他人則語帶諷刺地表示，要不要看看有哪些富含維生素C的農產品還在滯銷，乾脆一起出個介紹讓大家搶購一空算了。

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