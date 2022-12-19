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    秀出台灣國旗！烏克蘭感謝52國逾2萬名志願軍相挺

    烏克蘭國防部PO出短片感謝世界各國的志願軍，穿插國旗畫面中可以看到台灣國旗躋身其中。（圖翻攝自烏國防部推特）

    烏克蘭國防部PO出短片感謝世界各國的志願軍，穿插國旗畫面中可以看到台灣國旗躋身其中。（圖翻攝自烏國防部推特）

    2022/12/19 21:08

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭已持續近10個月，烏克蘭國防部在推特PO出短片感謝從世界各地前來馳援的志願軍，片中還能看到台灣的青天白日滿地紅國旗躋身在其他國家的旗幟之中。

    烏國防部特別製作1分鐘短片感謝逾2萬名來自52國的志願軍前往烏克蘭與烏軍一同作戰，片中一段秀出各國國旗的畫面中，右上方就能看見台灣的國旗。

    此外，烏國也在影片中再次感謝各國的援助物資、戰爭爆發以來到訪的國際友人，以及以各種方式聲援烏國的人，「各位都是英雄，我們會攜手贏得這場戰役。每位夥伴的無私貢獻，都代表著我們在爭取自由的兄弟情誼。」

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