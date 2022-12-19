瑞典考古學家出土2把維京古劍 垂直插入墓地費疑猜

瑞典考古學家近日在1個大型墓地出土了2把維京時代的劍，它們在大約1200年前被「垂直」插入地下，原因引發猜疑。（取自瑞典國家歷史博物館）

2022/12/19 16:53

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據科學新聞網站Live Science報導，瑞典考古學家近日在1個大型墓地出土了2把維京時代的劍，它們在大約1200年前被垂直插入地下，雖然腐蝕較為嚴重，但仍然完好無損。

瑞典東南部的西曼蘭省的雪平（Köping）縣郊外準備進行1項高速公路擴建工程，考古人員在工程開始施工前進行了為期2年的考古挖掘工作，近日公布了這項考古成果。

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考古學家指出，1200年前將鐵劍垂直插在地下的人顯然是故意這樣做的，因為要將武器插入地面大約16英吋（40公分），可能需要很大的努力，需要動用石頭或鐵鎚。

任職瑞典國家歷史博物館的考古學家塞勒（Anton Seiler）表示：「劍的放置方式反映了許多象徵意義，當你在墳墓中發現劍時，它們通常會躺在被埋葬的人身邊，作為前往下個世界的忠實伴侶。」

該墓地遺址的歷史可追溯到公元600年至1000年的鐵器時代晚期，共有約100座墓穴。塞勒表示，這2把維京古劍位於3個石墓中的2個墓穴之間，其放置方式很不尋常，它們被垂直插入地下，顯然是有意而為之。

塞勒領導的考古團隊說，2把維京古劍被垂直埋葬，可能有多種原因，其中之一是為了陪伴葬在那裡的戰士前往另1個世界，也就是「瓦爾哈拉」（Valhalla），瓦爾哈拉是傳說中的北歐戰神奧丁（Odin）控制的領地，在戰鬥中死去的維京人來世將被帶到瓦爾哈拉，與奧丁在一起。

但考古團隊指出，將尖銳的物體插入墳墓，是「防止死者復活的1種方式」。

考古團隊也猜測，這2把維京古劍緊靠在一起，而且兩邊的墓室帶有類似的隨葬品，這些特徵也許表明，這是1對在同場戰鬥中喪命的兄弟或姐妹，而倖存下來的親屬也可能故意把劍放在比較顯眼的位置，以此作為對死者的榮譽和紀念的象徵。

無論是什麼原因，這2把維京古劍可能是作為生者回憶亡者之物。塞勒表示，劍柄淺埋在墳墓中，在維京時代肯定會引人注目，也許親友有時會造訪墳墓，並通過觸摸劍來與死者建立聯繫。

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