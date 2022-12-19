中國藥物短缺 藥局惡意漲價被舉報竟稱「像賭博」

近日中國山西有間藥局被人舉報高價出售藥物，而該店店主竟稱漲價是一種賭博的行為。示意圖。（路透）

2022/12/19 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國放寬防疫政策後，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情開始大規模爆發，導致民眾瘋狂搶購藥物。最近山西就有一間藥局被舉報高價出售退燒藥布洛芬，對此藥店表示，漲價就像「賭博」。

根據《北京青年報》報導，近日中國山西有間藥局被人舉報將15元人民幣（約新台幣66元）的布洛芬以50元人民幣（約新台幣220元）高價出售。藥店遭到中國市場監管部門調查後，店主表示他發現最近藥品進貨價上漲，所以抱著僥倖的心態跟著漲價。而店主還稱漲價「就像賭博一樣」，所以他押了一把，認為不會被官方抓到。殊不知被舉報後，藥店便遭到法辦。

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事件發生後，許多中國網友在微博上抱怨買不到藥物，「告訴我哪家藥店還有貨，50我也買，先活下去再說吧」、「曾經的蓮花清瘟賣39我嫌貴，現在59也買不到了」、「現在漲價也很多買不到啊」、「50我能接受，關鍵50的都買不到」、「專家說個人是防疫的第一責任人，要有準備藥品的意識，你們怎麽一點準備都沒有」。

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