斐濟2大黨邀組閣 「造王者」開條件：不與中國簽安全協議

斐濟兩大黨正各自爭取第三大黨「社會民主自由黨」聯合組閣，而該黨黨魁加沃卡表明，他不樂見國家與中國建立安全關係。（歐新社）

2022/12/19 15:31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕斐濟國會大選18日公布結果，親近中國的現任總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）和政治對手拉布卡（Sitiveni Rabuka）領導的兩大黨，都未能取得多數席次，而儼然成為「造王者」的「社會民主自由黨」（SODELPA）黨魁加沃卡（Viliame Gavoka）順勢表明，他不支持斐濟與中國建立安全關係，而是希望與澳洲等志同道合的國家緊密往來。

《自由亞洲電台》（RFA）18日報導，巴依尼馬拉馬的「斐濟第一黨」（Fiji First）和前總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）領導的聯盟，在55個席次的國會中各拿下26席，均未過半，雙方人馬正在積極拉攏拿下3席的「社會民主自由黨」，最終可能拉下已執政16年的巴依尼馬拉馬。

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「社會民主自由黨」黨魁加沃卡受訪表明：「我們國家的外交事務將與澳洲、紐西蘭及『太平洋島國論壇』（PIF）眾多成員國緊密相連，主要都是傳統夥伴。我們國家與中國的關係，會以澳洲和紐西蘭政府為指引，我們會在區域內與中國和平共處。」

過去20年來，北京透過援助興建基礎建設及其他協助，與經濟落後的太平洋島國建立友好關係，斐濟也在巴依尼馬拉馬2006年透過政變掌權後，與中國關係呈現飛躍式成長，但同時也持續維繫與美國及其盟友之間的安全同盟。

針對索羅門群島在2019年與台灣斷交、改與中國建交，加沃卡表示：「我知道索羅門群島與中國人在安全方面有一些合作，但我們不會那樣做，我們會跟隨澳洲、紐西蘭等傳統夥伴。」

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