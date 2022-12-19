被指行賄歐洲議會副議長 卡達譴責調查警告：恐影響天然氣供應

外交官18日發布聲明，譴責歐洲議會這項調查行動，堅稱比利時當局在調查中使用了「不正確」的資訊，並警告對於雙邊關係和卡達提供歐洲天然氣將產生負面影響。圖為希臘籍歐洲議會前副議長凱莉（圖左）與卡達勞工部長馬利（圖右）。（法新社資料照）

2022/12/19 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕希臘籍歐洲議會前副議長凱莉（Eva Kaili）等4人近期被指控涉嫌收受卡達賄賂，比利時檢調前往嫌犯公寓等多處，查獲多達150萬歐元（約新台幣4800萬元）後，起訴包含凱莉在內4人，對此卡達外交官譴責這項調查行動，堅稱比利時當局在調查中使用了「不正確」的資訊，並指出對於雙邊關係和卡達提供歐洲天然氣將產生負面影響。

綜合外媒報導，卡達駐歐盟代表團的一名外交官當地時間18日發布聲明，直指比利時當局在調查使用了「不正確」的資訊，「在法律程序有結果之前，就決定採取這種歧視性的限制，直接禁止與卡達有關的對話或合作，此將對區域和全球安全合作，以及正在進行中關於全球能源與安全的討論等產生負面影響。」

請繼續往下閱讀...

聲明指出，「我方堅定拒絕將我國政府涉及不當行為的指控」，並特別提到「這項調查只有卡達被點名，但只有卡達遭到強烈批評和攻擊，且「我國還觀察到本週以來，針對卡達選擇性譴責的情形後深感擔憂。」

據悉，比利時檢調上週前往嫌犯住所等多處，查獲至少150萬歐元現金，隨後起訴4人，其中包括凱莉，由於這些現金被質疑與1個波斯灣國家有所關聯，因此歐洲議會15日緊急決議後暫停所有涉及卡達的立法工作，同時禁止卡達代表人員進入該機構。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法