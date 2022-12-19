為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    被指行賄歐洲議會副議長 卡達譴責調查警告：恐影響天然氣供應

    外交官18日發布聲明，譴責歐洲議會這項調查行動，堅稱比利時當局在調查中使用了「不正確」的資訊，並警告對於雙邊關係和卡達提供歐洲天然氣將產生負面影響。圖為希臘籍歐洲議會前副議長凱莉（圖左）與卡達勞工部長馬利（圖右）。（法新社資料照）

    外交官18日發布聲明，譴責歐洲議會這項調查行動，堅稱比利時當局在調查中使用了「不正確」的資訊，並警告對於雙邊關係和卡達提供歐洲天然氣將產生負面影響。圖為希臘籍歐洲議會前副議長凱莉（圖左）與卡達勞工部長馬利（圖右）。（法新社資料照）

    2022/12/19 12:58

    〔即時新聞／綜合報導〕希臘籍歐洲議會前副議長凱莉（Eva Kaili）等4人近期被指控涉嫌收受卡達賄賂，比利時檢調前往嫌犯公寓等多處，查獲多達150萬歐元（約新台幣4800萬元）後，起訴包含凱莉在內4人，對此卡達外交官譴責這項調查行動，堅稱比利時當局在調查中使用了「不正確」的資訊，並指出對於雙邊關係和卡達提供歐洲天然氣將產生負面影響。

    綜合外媒報導，卡達駐歐盟代表團的一名外交官當地時間18日發布聲明，直指比利時當局在調查使用了「不正確」的資訊，「在法律程序有結果之前，就決定採取這種歧視性的限制，直接禁止與卡達有關的對話或合作，此將對區域和全球安全合作，以及正在進行中關於全球能源與安全的討論等產生負面影響。」

    聲明指出，「我方堅定拒絕將我國政府涉及不當行為的指控」，並特別提到「這項調查只有卡達被點名，但只有卡達遭到強烈批評和攻擊，且「我國還觀察到本週以來，針對卡達選擇性譴責的情形後深感擔憂。」

    據悉，比利時檢調上週前往嫌犯住所等多處，查獲至少150萬歐元現金，隨後起訴4人，其中包括凱莉，由於這些現金被質疑與1個波斯灣國家有所關聯，因此歐洲議會15日緊急決議後暫停所有涉及卡達的立法工作，同時禁止卡達代表人員進入該機構。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    歐洲議會最大規模貪腐案！涉收受卡達賄賂 副議長凱莉被撤職
    2022/12/14 15:18

    歐洲議會最大規模貪腐案！涉收受卡達賄賂 副議長凱莉被撤職
    應對普廷發動員令 歐盟5國提議禁止進口俄羅斯鑽石
    2022/09/26 11:58

    應對普廷發動員令 歐盟5國提議禁止進口俄羅斯鑽石

    皇翔來青新北耶誕城 感受新板繁華精粹
    歐洲陷能源危機 歐官員將訪卡達談天然氣供應
    2022/09/05 10:43

    歐洲陷能源危機 歐官員將訪卡達談天然氣供應
    俄羅斯縮減能源出口 歐洲通膨創新高將迎「最嚴酷的冬天」
    2022/06/25 13:55

    俄羅斯縮減能源出口 歐洲通膨創新高將迎「最嚴酷的冬天」

    台新暖流抗寒流 3千萬捐179家公益團體
    國際今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播