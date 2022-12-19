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    北京首見2確診死亡 網轟：糊弄鬼

    中國各地防疫鬆綁後，傳出死人數大增，官方直至昨日才首度通報有兩死亡病例。（美聯社）

    中國各地防疫鬆綁後，傳出死人數大增，官方直至昨日才首度通報有兩死亡病例。（美聯社）

    2022/12/19 12:04

    〔即時新聞／綜合報導〕中國推優化防疫新10條後，北京傳出因死亡人數大增發生喪葬擠兌、遺體燒不完等現象，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）官方數據始終未出現死亡病例，直至今日才首度通報2確診死亡病例，網友們見狀狂批，「身邊去的就不只兩位」、「去葬儀館看看」、「糊弄鬼」。

    中國自7日推出優化防疫新10條後，各地防疫政策陸續大幅鬆綁，不再強制核酸檢驗、封鎖隔離，疫情日益嚴峻，官方未通報死亡病例，港媒卻爆料，北京死亡人數暴增，殯儀館即使24小時不停轉焚燒，仍有等待火化遺體仍大排長龍。

    中國今通報，昨新增1995件確診病例，首度出現本月2起本土死亡病例，2人都在北京，官方並未說明2死者病情。

    網友見狀狂批，「朋友醫院一天都不止兩個」、「身邊去的就不只兩位」、「親眼看到的，遠不止這個數字」、「香港每天都死10到20個，國內14億人，什麼概念？」、「去葬儀館看看」。

    網友也指出，「唯一方法就是看之後公布今年人口成長率，來推估今年死亡人數」。

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