中國爆發染疫潮 《路透》：許多中國人不願接種國產疫苗

中國疫情再起，但有許多民眾對國產疫苗效力抱持懷疑態度，也有人前往澳門接種外國製造的mRNA疫苗。（美聯社）

2022/12/19 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國鬆綁防疫限制，各地疫情升溫，導致醫院擠滿人潮，1名來自深圳的獵頭公司顧問表示，雖然她已經施打兩劑國產科興疫苗，但她寧願在沒有施打第三劑的狀態下面對新一波疫情，原因在於擔心接種後的副作用比染疫本身還嚴重。

根據《路透》報導，來自深圳、現年28歲的獵頭公司顧問Candice表示，她在去年施打兩劑科興疫苗，但隨著朋友接種後出現健康問題，以及社群媒體上關於相關問題的警告，使得她越來越懷疑國產疫苗的效用。Candice坦言：「我不相信這些疫苗。」近期更拒絕參與當地社區發起的疫苗接種。學者指出，像Candice這樣的例子已形成一個仍然對接種疫苗與否猶豫不決的群體，這讓北京當局面對疫情時十分頭痛。

請繼續往下閱讀...

一名來自深圳的醫師受訪時表示，中國醫學界總體上雖然並不懷疑國產疫苗的安全性，但是國產疫苗與外國製造的mRNA疫苗相比，國產疫苗的效果仍存有質疑之處。該醫師透露，至少有半數以上的醫師與高知識分子希望接種mRNA疫苗，而不是國產疫苗，她有許多朋友都希望前往澳門施打mRNA疫苗。而中國近期放寬防疫限制後掀起染疫潮，許多無法前往澳門或國外的中國民眾逼不得已只能選擇中國疫苗。

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法