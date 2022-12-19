為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國爆發染疫潮 《路透》：許多中國人不願接種國產疫苗

    中國疫情再起，但有許多民眾對國產疫苗效力抱持懷疑態度，也有人前往澳門接種外國製造的mRNA疫苗。（美聯社）

    中國疫情再起，但有許多民眾對國產疫苗效力抱持懷疑態度，也有人前往澳門接種外國製造的mRNA疫苗。（美聯社）

    2022/12/19 09:58

    〔即時新聞／綜合報導〕中國鬆綁防疫限制，各地疫情升溫，導致醫院擠滿人潮，1名來自深圳的獵頭公司顧問表示，雖然她已經施打兩劑國產科興疫苗，但她寧願在沒有施打第三劑的狀態下面對新一波疫情，原因在於擔心接種後的副作用比染疫本身還嚴重。

    根據《路透》報導，來自深圳、現年28歲的獵頭公司顧問Candice表示，她在去年施打兩劑科興疫苗，但隨著朋友接種後出現健康問題，以及社群媒體上關於相關問題的警告，使得她越來越懷疑國產疫苗的效用。Candice坦言：「我不相信這些疫苗。」近期更拒絕參與當地社區發起的疫苗接種。學者指出，像Candice這樣的例子已形成一個仍然對接種疫苗與否猶豫不決的群體，這讓北京當局面對疫情時十分頭痛。

    一名來自深圳的醫師受訪時表示，中國醫學界總體上雖然並不懷疑國產疫苗的安全性，但是國產疫苗與外國製造的mRNA疫苗相比，國產疫苗的效果仍存有質疑之處。該醫師透露，至少有半數以上的醫師與高知識分子希望接種mRNA疫苗，而不是國產疫苗，她有許多朋友都希望前往澳門施打mRNA疫苗。而中國近期放寬防疫限制後掀起染疫潮，許多無法前往澳門或國外的中國民眾逼不得已只能選擇中國疫苗。

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國「核酸盛世」將落幕 檢測業發防疫財 一年1.6兆
    2022/12/19 05:30

    中國「核酸盛世」將落幕 檢測業發防疫財 一年1.6兆
    這是習近平嗎？中國醫院防疫文章插圖惹議
    2022/12/18 22:14

    這是習近平嗎？中國醫院防疫文章插圖惹議

    國產第一台OLED奇美廣色域再進化打造睛彩視界
    北京疫情升溫網購塞車 外地快遞員支援引網友不滿
    2022/12/18 17:35

    北京疫情升溫網購塞車 外地快遞員支援引網友不滿
    中國疫情爆發傳死亡暴增 喪葬費翻倍、遺體1週燒不完
    2022/12/18 11:54

    中國疫情爆發傳死亡暴增 喪葬費翻倍、遺體1週燒不完

    MSF高雄攝影特展 鏡頭下的危機與希望
    疫情衝入校園！中國多地幼兒園12/19停止到校 國高中改線上上課
    2022/12/18 11:08

    疫情衝入校園！中國多地幼兒園12/19停止到校 國高中改線上上課
    國際今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播