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    日本增防衛費擬增稅 共同社：超過64％不支持

    日本首相岸田文雄宣佈為強化防衛力，將考慮增稅計畫。日媒《共同社》民調指出，超過64%以上的受訪者反對增稅。圖為日本海上自衛隊。（路透）

    日本首相岸田文雄宣佈為強化防衛力，將考慮增稅計畫。日媒《共同社》民調指出，超過64%以上的受訪者反對增稅。圖為日本海上自衛隊。（路透）

    2022/12/18 21:13

    〔即時新聞／綜合報導〕日本政府16日召開臨時內閣會議，通過新版「國家安全保障戰略」3文件，首相岸田文雄也宣佈為強化防衛力，將考慮增稅計畫。日媒《共同社》民調則指出，超過64%以上的受訪者反對增稅。

    日媒《共同社》今（18）日報導指出，於17、18日實施的全國電話輿論調查結果顯示，對於首相岸田文雄宣佈的強化防衛力增稅計畫，共有64.9%的受訪者表示不支持，30.0%表示支持。

    而認為岸田文雄對這項計畫說明不充分的受訪者高達87.1%，超過認為充分的7.2%；對岸田政府的支持率則維持低迷，僅為33.1%，不支持率為51.5%。

    對於岸田政府擬把2023年度起5年內的防衛費增至6.8兆日圓（約1.55兆元新台幣），贊成為39.0%，反對為53.6%；對於政府擬將部分東日本大地震災後重建資金轉為防衛費增額財源，反對達74.5%，贊成為19.5%。

    在新版「國家安全保障戰略」3文件中，提到日本能以自衛為目的，對他國進行反擊的相關議題，贊成為50.3%，反對為42.6%；在具備反擊能力後的日本與周邊國家的關係，認為會加劇的人佔61.0%、不變佔33.9%、緩和佔3.0%。

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