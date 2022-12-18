土耳其無人機「輕騎兵」 首度成功試射超音速空對地飛彈

土耳其攻擊型無人機「輕騎兵」（Akinci），掛載TRG-230-IHA超音速空對地飛彈。（擷取自Baykar Defence官網）

2022/12/18 17:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕土耳其拜卡防務公司（Baykar Defense）生產的「旗手」TB2無人機（Bayraktar TB2）在俄烏戰爭大顯神威，該公司無人戰機「紅蘋果」（Kizilelma）14日成功首飛後，其新一代攻擊型無人機「輕騎兵」（Akinci），又首度成功試射土耳其首枚超音速空對地飛彈。

俄羅斯《衛星通訊社》報導，拜卡創辦人兼首席技術長拜拉克塔（Selçuk Bayraktar）16日在推特宣布，「輕騎兵」成功發射了土耳其國有製造商飛彈，從100公里之外擊中目標。該公司稱，飛彈發射時，無人機盤旋於7.62公里的高空。

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這是土耳其首次從空中發射空對地超音速飛彈，據Roketsan公布的資料，TRG-230-IHA飛彈的有效射程為20公里至150公里，該飛彈可以精確定位目標。

拜卡公司繼熱銷的TB-2無人機之後，所推出續航時間更長、酬載能力更強的「輕騎兵」雙引擎攻擊型無人機，最新改良的B型已完成掛載硬點滿載的試飛，距離正式推出，只差最後一哩路。

Akinci名稱源自鄂圖曼土耳其時期，負責先導偵察、騷擾以及追擊的「Akinci」非正規輕騎兵。最初的原型機於2019年首飛，並持續發展成熟。「輕騎兵A型」無人機長度約12.2公尺、翼展約20公尺、機高約4.1公尺，最大起飛重量約5500公斤。

Roketsan開發的土耳其首枚超音速空對地飛彈TRG-230-IHA（下方）。（擷取自Baykar Defence官網）

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