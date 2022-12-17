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    憂春節返鄉再爆疫情高峰 中國官方下令農村警戒

    中國今日起開放民眾購買跨年的返鄉火車票，然而隨著國內確診人數持續增加，加上春節返鄉人潮預估會飆升，中國政府表示會特別警戒醫療系統薄弱的農村地區。（美聯社）

    中國今日起開放民眾購買跨年的返鄉火車票，然而隨著國內確診人數持續增加，加上春節返鄉人潮預估會飆升，中國政府表示會特別警戒醫療系統薄弱的農村地區。（美聯社）

    2022/12/17 22:46

    〔即時新聞／綜合報導〕中國民眾今（17）日起可開始購買元旦假期跨年返鄉車票，這將是中國放寬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施後第一個3天連假，然而隨著確診人數持續暴增，加上預估春節返鄉人潮會飆升，官方表示將特別警戒醫療系統薄弱的農村地區。

    綜合外媒報導，中國政府於7日放寬防止武漢肺炎感染的限制措施，其中包括允許人民跨省流動。而中國「跨年」元旦3天假期的火車票於今日開賣，不過根據當地媒體報導，除跨年車票以外，已經出現眾多人透過國內幾個旅遊網站，預購中國農曆新年「春節」返鄉火車票以及機票，且預購人數短時間持續成長，返鄉人數將大幅上升。

    為此，針對醫療系統相對薄弱的農村地區，中國政府已向地方政府發出指示，要求徹底聯繫各大醫療機構，共同研擬與討論感染應變措施。

    據報導，中國河南省政府已規定當地醫務人員，即日起至明年3月底，全省衛生健康系統取消節假日，並要求醫院等機構須24小時在岡位值守，以應對患者，同時提高對感染傳播的警惕性。

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