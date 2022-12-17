股神戰友教「幸福」 98歲百億富翁透露獨家秘訣

98歲的億萬富翁孟格是股神巴菲特的多年好友及生意夥伴。（路透資料照）

2022/12/17 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕高齡98歲的孟格（Charlie Munger）是股神巴菲特（Warren Buffett）多年戰友，也是巴菲特旗下投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）的首席副董事長。這位百億富翁曾在知名報業公司年會上透露幸福與長壽秘訣，關鍵是「避免去嫉妒任何人」。

綜合外媒報導，孟格在法律報紙《每日期刊》（Daily Journal）年會上表示，人們很容易、也很常會去嫉妒他人，「無論某些人擁有多少，總是還有其他人擁有的更多。這個世界不是由貪婪所驅動，而是嫉妒」，而說出這番言論的孟格，在過去也曾一直有著嫉妒他人的傾向，特別是生意夥伴巴菲特，但是他表示自己如今已勝了這個心魔。

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孟格透露，「我在自己的生活中戰勝了嫉妒，我不再羨慕任何人，也不在乎別人有什麼，但世上還有許多人正身陷其中」，他還曾在2017年受訪時，透露自己總是盡量避免在工作上產生「嫉妒」和「羨慕」等感受，「這種想法很容易做出有偏見的決策，從而損害到自己的職業生涯」，並在2019年時再次公開反對抱持嫉妒心態，認為「避免嫉妒」才是維持幸福且長壽生活的「簡單」秘訣之一。

孟格曾多次公開表達類似的觀點，並希望透過他宣傳自己的人生哲學，而讓更多的人能效仿他的價值觀及生活原則，不過該舉就曾被《CNBC》揶揄，「當你是位億萬富翁時，這樣說就更容易了」，明白指出，孟格是超級富豪，才能有如此豁達的心態。

而據財經雜誌《富比士》（Forbes）2022年的估算，孟格淨資產為22億美元（約新台幣666億），雖然仍比不上他的長期合夥人巴菲特的上千億美元的財富，但孟格卻對此感到絲毫不在乎，並多次表明自己累積財富的動機，一直都是為了確保「經濟上的獨立性」，好讓他可以自由地在商業及生活中，做任何自己想做的事情。

此外，活了將近一個世紀的孟格還表示，自己無法理解現今的人們，總是不滿足於自己所擁有的東西，尤其與前幾代人經歷的艱難時期相比，「事實上，現在每個人的生活都比過去好上五倍，然而可惜的是，人們認為這樣的生活是理所當然的，而忘了去感恩自己所擁有的一切」。

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