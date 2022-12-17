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    放下戒心...美國2警和女獸醫親切交談 遭對方開槍射殺

    美國2名警察處理女獸醫疑似遭跟蹤案，和對方親切交談，孰料接著就遭女獸醫射殺。圖為哀悼2警的獻花。（美聯社）

    美國2名警察處理女獸醫疑似遭跟蹤案，和對方親切交談，孰料接著就遭女獸醫射殺。圖為哀悼2警的獻花。（美聯社）

    2022/12/17 13:59

    〔即時新聞／綜合報導〕美國密西西比州貝聖路易斯警察羅賓（Steven Robin）、艾斯托夫（Branden Estorffe），14日凌晨出勤處理女獸醫安德森（Amy Brogdon Anderson）疑似遭跟蹤案，過程中和安德森親切交流了半小時左右，孰料2警隨後遭到女獸醫射殺。

    《紐約郵報》報導，安德森當時懷疑自己遭人尾隨，帶著8歲女兒和3條狗狗入住汽車旅館後要求櫃台報案，員警羅賓與艾斯托夫前往處理時，發現安德森正忙碌地將房間內的行李收拾到休旅車上。

    2名警察隨即和安德森、小女孩交談，並親切地撫摸了狗狗，密錄器顯示整個過程相當友好。不過，安德森一口咬定有輛白色卡車在跟蹤她，警方調查車牌後發現並無可疑跡象，由於安德森表現得越來越激動，讓羅賓與艾斯托夫開始擔心小女孩的安全。

    艾斯托夫接著就走到女獸醫不遠處，打電話給兒童保護中心，沒想到突然傳出槍響導致羅賓頭部中彈倒在安德森的休旅車內，艾斯托夫見狀連忙拔槍連開2發，但是也遭到女獸醫射殺。

    支援警力抵達後，發現安德森也陳屍現場，一度懷疑她是犯案後自戕，後來查出安德森是被艾斯托夫擊中胸腔死亡，可以說是2人同時對彼此造成了致命傷。

    警方透露，全案有個生還的目擊者，那就是安德森的8歲女兒，但她心理受到嚴重創傷，當局將持續釐清安德森為何會偏執地認為有人在跟蹤她。

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