音樂節保全手伸內衣搜毒品 襲奶摸下體惹議

泰國音樂節的入口搜身，因尺度問題引發眾女性不滿。（圖片取自推特@CoconutsBangkok）

2022/12/17 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷日前舉辦音樂祭808 Festival，民眾欲進入會場需先經過保全搜身。然而，一名日本女子Hitomi Okemoto指控保全人員以檢查是否攜帶毒品為由，隔著衣物觸碰下體，甚至將手摸進內衣裡，並強調現場男性都沒有受到這樣的對待，直呼根本在性騷擾。

根據椰子網報導，日前曼谷舉辦的808 Festival音樂祭，當天現場保全聲稱自己是警察，並且正在稽查毒品案，因此需要做親密搜身。然而一名日本女子Hitomi Okemoto表示，主辦單位並沒有在事前告知會有親密搜身環節，指控保全會隔著衣物觸碰女性的下體，也會將手摸進去內衣，故意不避開乳房、乳頭。更過分的是，Hitomi Okemoto發現保全只針對女性，有現場男性透露對於親密搜身毫不知情。

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搜身引發多名女性的抗議，並揚言再也不會參加808 Festival。對此，主辦單位宣稱在入口處均有設置相關告示牌，然而Hitomi Okemoto以及椰子網的記者都沒有看到所謂的告示牌。而一名保全則解釋道，只是按令行事搜查毒品，短短三天就搜到100多人攜帶毒品。另外搜查Hitomi Okemoto的保全則被處以罰鍰1000泰銖（約新台幣940元）。

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