不滿新版安保文件 汪文斌：中國已向日本提出交涉

中國外交部發言人汪文斌今天表示，日本的防衛政策文件「罔顧事實」，背離「日方對雙邊關係的承諾」及「中日之間的共識」，對中國國防建設和正常軍事活動等「無端抹黑」，中方對此「堅決反對」，已透過外交管道向日方提出交涉。（歐新社資料照）

2022/12/16 23:06

〔中央社〕日本在新版「國家安全保障戰略」等安保3文件，將持續擴軍的中國定位為「空前最大的戰略挑戰」，並提及台灣情勢，今天引發中方不滿，透過外交管道向日方提出交涉。

據中國外交部官網，中國外交部發言人汪文斌16日下午在例行記者會答覆外媒相關提問時稱，日本推出的防衛政策文件罔顧事實，背離日方對雙邊關係的承諾及中日之間的共識，對中國國防建設和正常軍事活動等無端抹黑，中方對此堅決反對，已透過外交管道向日方提出嚴正交涉。

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他聲稱，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力置喙。日方尤其應在台灣問題上謹言慎行，恪守承諾，不對外發出錯誤信號。

汪文斌還稱，中方在涉海問題上的立場是一貫的、明確的，日方放任右翼勢力在東海滋事，夥同有關國家在南海渲染甚至人為製造緊張，這才是對本地區和平穩定的最大挑戰。日方應停止為地緣私利在涉海問題上煽動挑撥、製造事端。

他說，中方再次敦促日方恪守中日四個政治文件各項原則，切實將「互為合作夥伴、互不構成威脅」這一政治共識體現到政策上，落實到行動中。靠渲染「中國威脅」為自身強軍擴武尋找藉口的圖謀是不可能得逞的。

針對日媒報導，日本外相林芳正最快12月底訪問中國，汪文斌則稱，外交部門之間開展互動交往十分重要，中日雙方就此事一直保持著溝通。

日本新版安保文件在涉及台灣情勢部分載明「台灣海峽的和平與穩定，對國際社會和平、穩定及繁榮不可或缺」等文字。有關中國強化軍事施壓的台灣，日本政府認為「是共享基本價值觀的極為重要的夥伴及友人」，並主張兩岸關係「應站在和平解決立場上繼續致力相關對策」。

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