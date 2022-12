德國14米高大水族箱爆裂 1500條魚屍橫遍野2人傷

2022/12/16 22:41

〔即時新聞/綜合報導〕德國首都柏林林麗笙酒店(Radisson Blu)大廳中央一座容量達百萬升水的巨型水族箱今(16日)凌晨發生爆裂,造成2人受傷,而水族箱爆裂的殘骸也全散落到酒店外的街道上。

綜合外媒報導,該巨型水族箱「AquaDom」高14公尺,容量達百萬升水,水族箱內含1500條熱帶魚,據稱是世上最大的獨立式圓柱形水族箱。在今(16)日凌晨因不明原因發生爆裂,造成2人受傷,而水族箱爆裂的殘骸、部分熱帶魚也散落到酒店外的街道上。

請繼續往下閱讀...

警方表示,水族箱爆裂後有300名客人和員工從酒店撤離,根據推測,爆裂的原因很可能是因為短時間溫度變化過大,一夜間降至零下10度,導致水箱出現裂縫,加上水的壓力才導致意外發生。消防局表示,目前正由建築安全專家評估酒店結構受損的程度。

Update- being evacuated from #radissonblu and #aquadome now. Here’s my view as we left pic.twitter.com/vCjXjZde40