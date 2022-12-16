這個國家太狠了 竟砍國定假日以增國防預算

丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）15日宣布，將移除一個國定假日，以加速實現丹麥國防預算達到GDP（國內生產總額）2％的目標。（法新社）

2022/12/16 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）15日宣布，受俄烏戰爭影響，丹麥政府決定將移除一個國定假日，以加速實現丹麥國防預算達到GDP（國內生產總額）2％的目標。

英國廣播公司《BBC》15日報導，自今年俄羅斯入侵烏克蘭以來，國防是丹麥政治辯論的重要議題。因此，丹麥首相佛瑞德里克森才宣布將取消丹麥11個國定假日中的一個，藉此提高生產力和經濟發展，實現國防預算達到GDP2％的目標。

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被取消的國定假日很可能是「大祈禱日」（Store Bededag），這個節日於1686年被定為國定假日，並固定於每年復活節後第四個星期五。

這項政策引發不少批評，丹麥宗教神職人員協會主席巴格（Pernille Vigso Bagge）表示，她對將失去大祈禱日感到難過，並提到這會讓教會人員和民眾陷在節日規劃與資源協調的困境中（in a logistical nightmare）。

羅斯基勒大教堂的院長奧蘭德（Sophie Olander）則表示：「我們需要大祈禱日讓社會團聚與祈禱。認為大祈禱日不重要是一種恥辱。」

商家也對將取消大祈禱日感到擔心，麵包師傅漢森（Iver Hansen）表示，大祈禱日是他生意的重要收入來源。如果取消，他將損失大約2萬至3萬丹麥克朗（約8萬至13萬元新台幣）。

而做出這項決定的丹麥首相佛瑞德里克森則表示：「歐洲正在發生戰爭，我們需要加強防禦，這需要每個人都做出更多貢獻。」

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