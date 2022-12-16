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    唐吉訶德要換吉祥物了！藍色企鵝將被「它」取代

    唐吉訶德官方今日投下震撼彈，宣布藍色企鵝吉祥物「DonPen」即將卸下吉祥物一職。（翻攝推特）

    唐吉訶德官方今日投下震撼彈，宣布藍色企鵝吉祥物「DonPen」即將卸下吉祥物一職。（翻攝推特）

    2022/12/16 15:10

    〔即時新聞／綜合報導〕日本連鎖賣場唐吉訶德（ドン・キホーテ）在台灣也有展店，賣場中隨處可見吉祥物「DonPen（ドンペン）」，藍色企鵝形象對台灣消費者而言並不陌生，不過唐吉訶德官方今日投下震撼彈，宣布DonPen即將卸下吉祥物一職。

    唐吉訶德官方推特在今日上午11時許投下震撼彈，宣布為了使大眾了解唐吉訶德原創品牌「情熱價格（情熱価格）」，決定讓藍色企鵝吉祥物DonPen卸下吉祥物一職，交棒給「ド情ちゃん」，聲明中也一併公告新一屆吉祥物的長相。

    這個「ド情ちゃん」事實上就是長出手腳的日文片假名「Do」，沒有頭部，身上掛著「情熱價格」的黃色招牌；與1998年起就陪伴客人至今、與客人擁有深厚感情的DonPen相比，「ド情ちゃん」似乎少了一點可愛度，日本網友知情後大力反彈，紛紛懇求官方保留DonPen，讓新舊2個吉祥物都能保存。

    對此，有一個自稱為「唐吉訶德社長吉田直樹」的推特帳號在12時19分發文，表示自己也不知道這件事，將與相關單位進行確認，日本網友也湧入這篇推文下求情，直言自己對DonPen抱持著超乎想像的感情，「而且『ド情ちゃん』一點都不可愛」。

    DonPen是一隻午夜藍企鵝，在1998年由唐吉訶德的POP字負責人創造，人物設定為「在東京長大的南極洲企鵝」，牠頭上戴著紅色睡帽，肚皮上寫著紅色的片假名「Do」，體重98公斤，身高98公分，興趣是在唐吉訶德繞來繞去，以及夜間散步；該店還有一隻粉紅色企鵝吉祥物名叫DonKo。

    藍色企鵝吉祥物「DonPen」長得相當可愛。（翻攝推特）

    藍色企鵝吉祥物「DonPen」長得相當可愛。（翻攝推特）

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