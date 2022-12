泰國長公主心臟病發腦死 傳王室將宣布死訊

2022/12/16 15:00

〔即時新聞/綜合報導〕泰國44歲長公主帕差拉吉帝雅帕(Princess Bajrakitiyabha)14日出席活動時心臟病發、失去意識。據王室聲明,長公主已經腦死。有記者表示,王室應該會在幾日內正式宣布長公主的死訊。

據泰國王室發表聲明,長公主目前已經腦死,失去意識,但王室未宣布公主死亡的消息。長期關注泰國王室的英國記者馬歇爾(Andrew MacGregor Marshall)16日在推特上表示,目前提幫功王子(Dipangkorn)、朱拉蓬公主(Chulabhorn)正從國外趕回泰國,王室可能會在兩人返國後再正式宣布長公主的死訊。

請繼續往下閱讀...

據悉,目前泰國王室內有繼承王位資格的是帕差拉吉帝雅帕公主、妹妹希里萬瓦里公主,及弟弟提幫功王子。由於提幫功王子患有自閉症,因此長公主被外界認為是王位接班人。如今帕差拉吉帝雅帕公主傳出腦死消息,也將牽動泰國王室的接班問題。

⚠️ UPDATE — Sources now saying the death of Bajrakitiyabha could be officially announced within a few days. Dipangkorn is being brought back from Germany and Chulabhorn is flying back from a trip to Japan and then it’s likely to be announced.