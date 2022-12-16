泰國長公主心臟病發腦死 傳王室將宣布死訊

泰國長公主帕差拉吉帝雅帕14日出席活動時心臟病發導致腦死，據傳王室會在幾日內正式宣布長公主的死訊。（路透）

2022/12/16 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕泰國44歲長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）14日出席活動時心臟病發、失去意識。據王室聲明，長公主已經腦死。有記者表示，王室應該會在幾日內正式宣布長公主的死訊。

據泰國王室發表聲明，長公主目前已經腦死，失去意識，但王室未宣布公主死亡的消息。長期關注泰國王室的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）16日在推特上表示，目前提幫功王子（Dipangkorn）、朱拉蓬公主（Chulabhorn）正從國外趕回泰國，王室可能會在兩人返國後再正式宣布長公主的死訊。

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據悉，目前泰國王室內有繼承王位資格的是帕差拉吉帝雅帕公主、妹妹希里萬瓦里公主，及弟弟提幫功王子。由於提幫功王子患有自閉症，因此長公主被外界認為是王位接班人。如今帕差拉吉帝雅帕公主傳出腦死消息，也將牽動泰國王室的接班問題。

⚠️ UPDATE — Sources now saying the death of Bajrakitiyabha could be officially announced within a few days. Dipangkorn is being brought back from Germany and Chulabhorn is flying back from a trip to Japan and then it’s likely to be announced. — Andrew MacGregor Marshall （@zenjournalist） December 15, 2022

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