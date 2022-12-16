為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    誰殺了甘迺迪？白宮再釋出1.3萬份調查文件解密遇刺案

    美國國家檔案館公布1.3萬份與美國前總統甘迺迪遇刺的相關機密文件，其中包括犯案槍手歐斯華的行蹤和聯繫方式。（路透）

    美國國家檔案館公布1.3萬份與美國前總統甘迺迪遇刺的相關機密文件，其中包括犯案槍手歐斯華的行蹤和聯繫方式。（路透）

    2022/12/16 13:57

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統甘迺迪在1963年遇刺身亡，最近美國國家檔案館公布了一批與甘迺迪遇刺的相關機密文件，解密犯案槍手的行蹤與通聯，以及當時調查委員會的調查結果。

    據《路透》報導，美國國家檔案館15日公布了美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺的相關機密文件，公布的1萬3173份文件中，有幾份重點關注犯案槍手奧斯華（Lee Harvey Oswald）的行蹤和通聯，其他文件側重於負責調查刺殺案的「華倫委員會」的調查結果。這次公布的文件可能不會有任何爆炸性內容。然而，對於研究甘迺迪遇刺事件的學者有很大用處。

    美國國會於1992年通過法案，除了總統授權扣留的文件外，其他有關甘迺迪遇刺的相關調查文件應該在2017年10月26日之前全面公開。川普執政時期，國家檔案館釋出數千份相關文件，但因國家安全考量，未解密部分文件。後來拜登執政以疫情為由推遲公布，直到12月15日才又公布一部份文件。

    美國中央情報局（CIA）聲明，中情局已經公開9成關於甘迺迪遇刺的相關文件。

    1963年11月22日，甘迺迪在德州達拉斯市（Dallas）遇刺身亡，享年46歲。負責調查的「華倫委員會」（Warren Commission）認定是前海軍陸戰隊隊員奧斯華槍殺甘迺迪。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    再示警俄恐動用核武 赫魯雪夫曾孫女：比古巴飛彈危機險峻
    2022/04/30 19:45

    再示警俄恐動用核武 赫魯雪夫曾孫女：比古巴飛彈危機險峻
    最後一張！甘迺迪遇刺前白宮親筆簽名照 叫價240萬
    2017/11/14 21:19

    最後一張！甘迺迪遇刺前白宮親筆簽名照 叫價240萬

    自然．文化．魅力滿溢的旅行地 福島
    甘迺迪檔案解密！遇刺前25分疑似有犯罪預告電話
    2017/10/28 10:32

    甘迺迪檔案解密！遇刺前25分疑似有犯罪預告電話
    甘迺迪遇刺機密檔案 解密文件內容曝光
    2017/10/27 15:08

    甘迺迪遇刺機密檔案 解密文件內容曝光

    足球員這麼帥 頂上功夫很重要
    國際今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播