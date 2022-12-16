誰殺了甘迺迪？白宮再釋出1.3萬份調查文件解密遇刺案

美國國家檔案館公布1.3萬份與美國前總統甘迺迪遇刺的相關機密文件，其中包括犯案槍手歐斯華的行蹤和聯繫方式。（路透）

2022/12/16 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統甘迺迪在1963年遇刺身亡，最近美國國家檔案館公布了一批與甘迺迪遇刺的相關機密文件，解密犯案槍手的行蹤與通聯，以及當時調查委員會的調查結果。

據《路透》報導，美國國家檔案館15日公布了美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺的相關機密文件，公布的1萬3173份文件中，有幾份重點關注犯案槍手奧斯華（Lee Harvey Oswald）的行蹤和通聯，其他文件側重於負責調查刺殺案的「華倫委員會」的調查結果。這次公布的文件可能不會有任何爆炸性內容。然而，對於研究甘迺迪遇刺事件的學者有很大用處。

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美國國會於1992年通過法案，除了總統授權扣留的文件外，其他有關甘迺迪遇刺的相關調查文件應該在2017年10月26日之前全面公開。川普執政時期，國家檔案館釋出數千份相關文件，但因國家安全考量，未解密部分文件。後來拜登執政以疫情為由推遲公布，直到12月15日才又公布一部份文件。

美國中央情報局（CIA）聲明，中情局已經公開9成關於甘迺迪遇刺的相關文件。

1963年11月22日，甘迺迪在德州達拉斯市（Dallas）遇刺身亡，享年46歲。負責調查的「華倫委員會」（Warren Commission）認定是前海軍陸戰隊隊員奧斯華槍殺甘迺迪。

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