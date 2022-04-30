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    再示警俄恐動用核武 赫魯雪夫曾孫女：比古巴飛彈危機險峻

    前蘇聯領導人赫魯雪夫曾孫女、國關教授尼娜．赫魯雪娃30日警告，俄羅斯向西方發動核戰的危險程度，比1962年古巴飛彈危機更加嚴峻。圖攝於2016年。（圖取自臉書）

    前蘇聯領導人赫魯雪夫曾孫女、國關教授尼娜．赫魯雪娃30日警告，俄羅斯向西方發動核戰的危險程度，比1962年古巴飛彈危機更加嚴峻。圖攝於2016年。（圖取自臉書）

    2022/04/30 19:45

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭恐不計代價取勝，前蘇聯領導人赫魯雪夫曾孫女尼娜．赫魯雪娃（Nina Khrushcheva）30日警告，俄羅斯向西方發動核戰的危險程度，比1962年古巴飛彈危機更加嚴峻。

    據《衛報》報導，前蘇聯領導人赫魯雪夫曾孫女、美國紐約新學院（The New School）國際事務教授赫魯雪娃，30日向媒體示警，全球現今離核武戰爭的距離，已經較1962年美蘇古巴飛彈危機來的更近。

    赫魯雪娃表示，烏俄情勢之所以緊張，在於雙方都沒有想要「退讓」（back off）的意思，但在1962年古巴危機中，美國總統甘迺迪（John F Kennedy）及蘇聯領導人赫魯雪夫，得知核武戰爭可能造成全球浩劫後即同意妥協，以解除緊張情勢。

    赫魯雪娃說：「當時真正拯救了世界的是甘迺迪和赫魯雪夫兩人，儘管他們對彼此意識形態有爭議，也不想要成為第一個退縮的人，然而一旦當他們意識到核武衝突可能發生的時候，他們立刻就退讓妥協了。」

    赫魯雪娃強調，現在讓她最擔憂的是，沒有看到俄烏任何一方，尤其是俄羅斯，有任何想要退讓妥協的意思。

    赫魯雪娃也指出，俄羅斯入烏克蘭，其實只是想要透過這場「代理戰爭」與西方勢力交鋒，所以某種程度上而言，烏克蘭是被俄當作「棋子」利用的。

    前英國軍情六處（MI6）首長楊格爵士（Sir Alex Younger）也同意赫魯雪娃的觀點，他說：「總體來說這是一場比眼前更龐大的戰爭，我們（西方）和俄羅斯的衝突是更加廣泛的，但向俄施壓，也恰好落入了俄羅斯向人民敘事手段，因為他們可以辯稱自己是防守的一方。」

    據悉，在此之前，赫魯雪娃17日也曾向媒體指出，普廷恐怕將不惜一切代價想要贏得烏克蘭戰爭的勝利，且有可能動用戰術核武。

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