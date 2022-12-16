台巴合作紀錄片「污川再生首部曲」 聖保羅線上交流兩河環保議題

巴西導演芭爾波莎（左）與製片波伊，暢談與台灣交流兩河紀錄片經驗。（記者謝如欣攝）

2022/12/16 07:36

〔駐巴西記者謝如欣／聖保羅報導〕台灣與巴西首度合作的河川保育紀錄短片「污川再生首部曲」，巴西時間14日於聖保羅僑教中心舉行首映及台巴雙邊交流座談活動，由巴西本地的紀錄片導演、製片及NGO環保團體，與遠在台灣熬夜參與的文化部、環保署、長榮大學河川保育中心及拍攝導演等人進行線上交流。除具雙邊跨國合作的指標性意義外，亦期待未來雙向實地考察交換環保議題拍攝經驗。

台南二仁溪、聖保羅鐵特河（Rio Tiete），分別位處地球兩端兩個城市的主要河流，卻同樣面臨著類似的河川污染問題。台灣導演薛常慧決定以二仁溪為主軸，執行跨國合作河川保育議題紀錄片時，連繫了五年前在瑞士一場環境變遷會議結識的巴西友人馬利歐．迪．波伊（Mario Di Poi），試圖結合波伊曾拍攝的亞馬遜河流相關影像，進行台巴雙邊紀錄片交流，波伊瞭解了二仁溪的背景後，推薦薛常慧和以「海洋與河川保育」議題為主的聖保羅紀錄片導演莉吉婭．芭爾波莎（Lygia Barbosa）合作，拍攝聖保羅鐵特河紀錄短片，與台南二仁溪做對比，促成這場台巴首度合作的河川保育紀錄片「污川再生首部曲」。

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「污川再生首部曲」內容交叉敘述二仁溪與鐵特河因經濟開發而飽受污染，而後在民間與官方的合作下，歷經30年整治終於重獲生機的相似命運。做為台灣經濟起飛的犧牲者，二仁溪被工廠廢棄物的重金屬嚴重污染，鐵特河則是被充斥保特瓶等不易分解的各項垃圾掩沒，無獨有偶的是，兩條河川整治的吹哨人都是當地的漁夫，在不忍兒時嬉鬧戲水的家鄉河流轉為惡臭難耐的大水溝之下，身體力行淨灘工作，終於引起民間團體與政府機關的重視，在官民合作之下，總算由重度轉為中度污染河川，同時亦與當地NGO合作，讓青年學子們透過淨灘活動，瞭解保育河川及環保的重要。

除本片兩位導演與製片等相關人員外，駐聖保羅經文處長馮光中、秘書陳正宏、僑教中心主任張希賢，以及致力與鐵特河整治與河濱發展的本地NGO環保團體「大西洋樹林救援基金會」（SOS Mata Atlântica）與「比利斯少年團隊」（Meninos da Billings）成員，都參與了巴西實體放映會，台灣方面線上與會者則包括環保署水質保護處長顏旭明、長榮大學河川保育中心主任洪慶宜及文化部等官員。

大西洋樹林救援基金會專員菲羅尼斯（Gustavo Veronese）呼籲，人們只在乎自己的飲用水是否純淨，肆意的破壞河川，卻不知水循環的基本道理，河川反應了整個城市的生活，太多的塑膠製品及過度包裝，加上回收觀念的不足，讓我們正喝下自己製作的毒藥。2007年該基金會就曾邀請到巴西知名歌手Wanessa Camargo為鐵特河代言並編寫歌曲，成功讓年輕一代開始重視這條河川的整治工作，提昇環保意識。

二仁溪有童子軍等青年學子加入淨灘行列，鐵特溪也有「比利斯少年團隊」的淨灘行動，該組織以保護水壩與週邊環境為宗旨，長期在社區協助青少年環保教育工作，該組織的靈魂人物費胡吉（Adolfo Souza Duarte, Ferruge）今年八月不幸在河川考察時落水身亡，薛常慧與芭爾波莎兩位導演昨均在現場向該團隊與會成員致意並對費胡吉為紀錄片提供的協助表達感謝。

馮光中指出，台灣與巴西皆是由移民所構成的民主國家，經濟發展軌跡頗為相似，如早期均犧牲環境以促進經濟開發。本次欣見台灣與巴西跨國合作拍攝河川整治相關紀錄片，期盼台巴雙邊未來能有更多具體的環境保護與生態發展相互交流與借鏡。

芭爾波莎表示，從六月拍攝到完成後製，雙邊合作的時間雖然短暫，但非常愉快，目前計劃明年到台北考察與河川海洋相關的議題，期待未來有更多和台灣交流的機會。

台巴紀錄片交流「污川再生首部曲」實體首映暨雙邊線上座談。（記者謝如欣攝）

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