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    首頁　>　國際

    伊斯坦堡市長遭定罪 民眾上街喊口號批艾爾段

    2022/12/16 04:36

    〔中央社〕數以千計的土耳其民眾今天舉行集會，反對伊斯坦堡市長伊瑪莫魯被定罪和褫奪公權，並高喊批評總統艾爾段及執政黨正義發展黨（AK Party）的口號。

    路透社報導，土耳其法院昨天判處伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）2年7個月的徒刑並禁止他從政，但判決結果尚待上訴法院確認。

    土耳其明年將舉行總統大選，廣受歡迎的伊瑪莫魯是艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的競爭對手。法院最新判決在國內外都挨批妨害民主。

    媒體今晚報導，本案檢察官也對判決結果提出異議，尋求判處伊瑪莫魯更長的刑期，目前尚無更進一步的細節。

    民眾今天在伊斯坦堡市政府大樓前，隨著愛國音樂揮舞國旗，大樓則掛起開國總統凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）的巨幅肖像。艾爾段的反對者說，凱末爾的世俗主義原則正受到威脅。

    群眾高呼：「權利、法律、正義…總有一天正義發展黨會受到追究。」

    土耳其預計明年6月前舉行總統和國會選舉，屆時艾爾段可能面臨掌權20年來最大的政治挑戰之一。土耳其人正苦於生活成本飆漲與貨幣大幅貶值，本週土耳其貨幣里拉（lira）兌美元匯價又跌至紀錄新低。

    56歲的庫姆巴薩（Filiz Kumbasar）從200公里外的杜茲鎮（Duzce），來到人口1600萬的土耳其商業中心伊斯坦堡參加集會。他說：「政府害怕了，這就是有這種判決的原因。」

    伊瑪莫魯被定罪，原因是在2019年贏得伊斯坦堡選舉後的演說中侮辱政府官員。

    批評者說土耳其法院屈從於艾爾段的意志，政府則稱司法是獨立的。1111216

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