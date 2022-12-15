哈利王子又爆料！退出英王室因 「我哥對我大吼大叫」嚇壞他

英國哈利王子（右）指出，他的哥哥威廉王子（左）在一次家庭會議上對他大吼大叫，這場面嚇壞了他。（路透、歐新社；本報合成）

2022/12/15 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子（Prince Harry）在Netflix紀錄片「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan）爆料，他之所以與妻子卸下王室責任至美國定居，是因為與家人溝通不良，而其中一名「肇事者」正是他的哥哥，英國王儲威廉王子（Prince William）。

英國廣播公司（BBC）報導，哈利王子在紀錄片的第5集中表示，他在2020年曾前往桑德令罕莊園（Sandringham Estate）參加王室家庭會議，討論他與梅根未來的生活型態，在場有他的父親查爾斯三世（King Charles III）、他的哥哥以及當時尚在世的祖母伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）。

請繼續往下閱讀...

哈利王子回憶，他當時提議他與梅根以「承擔一半，退出一半」的方式，即他們夫婦平時過自己的生活，但必要時仍能支援女王履行王室義務。

不過哈利王子接著表示，他很快就明白這個選擇根本不在討論範圍之內，「看到我哥對我大吼大叫很嚇人，我爸則說了一些並不是真心的話，至於我的祖母，她坐在那裏靜靜的看著這一切。」

哈利王子更指出，那場會議之後，王室在未經他同意的情況下，以他與威廉王子的名義發表了一份聯合聲明，聲明中否認了威廉王子欺壓兄弟的流言。

哈利王子將這個舉動形容為「保護我哥哥的謊言」並表示，「那時候沒有其他路可走了，我說：『我們必須離開這裡』。」

英國哈利王子（右）指出，他的哥哥威廉王子（左）在一次家庭會議上對他大吼大叫，這場面嚇壞了他。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法