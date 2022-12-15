烏克蘭引擎加持 土耳其無人戰機「紅蘋果」首飛成功

土耳其「紅蘋果」（Kizilelma）無人戰機12月14日成功首飛。（擷取自Baykar Defence官網）

2022/12/15 15:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕土耳其拜卡防務公司（Baykar Defense）生產的「旗手」TB2無人機（Bayraktar TB2）在俄烏戰爭中屢屢建功，由該公司研發的第2代無人機「紅蘋果」（Kizilelma）14日成功首飛，新型無人機有匿蹤外型，除了載彈量更大以外，還有空對空作戰能力，屬於無人戰鬥機。

烏克蘭軍情網站《Defence Express》報導，拜卡創人兼首席技術長拜拉克塔（Selchuk Bayraktar）在推特發布這項消息，他說，「我國無人機20年來的冒險夢今天實現了。」拜拉克塔是土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdoğan）的女婿，他承諾拜卡將加強與基輔的合作，包括2年內完成在烏克蘭設立無人機製造工廠，投入生產「Kizilelma」無人戰機。

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「Kızılelma」，意思「紅蘋果」，但在土耳其文化中，引申為「展望」、「遠景」的意思。值得一提的是，「Kizilelma」無人戰鬥機採用了烏克蘭知名的馬達西奇（Motor Sich）公司製造的AI-25TLT噴射引擎，預計航速可達 800 公里/小時，最長飛行時間可達 5 小時，升限可達 12 公里。戰鬥載荷高達1噸，主要武器是空對空飛彈，但也能執行空對地任務。

此外，由於它可望上艦，因此能短場起降，最後應該會上仍在海試的土耳其首艘自製兩棲突擊艦「安納杜魯號」（TCG Anadolu）。

拜卡防務也宣稱將繼續進行TB-3無人機研發，預計將具備航艦起降能力，尤其適合如日本出雲級護衛艦這類「輕型航空母艦」使用，目前土耳其已計畫在該「安納杜魯號」配備TB-3，強化該艦的航空戰力與武力投射能量。

拜卡防務製造製造的「旗手」TB2無人機，在俄烏戰場大放異彩。（法新社）

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